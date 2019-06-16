中職／10K無四死完封中信 包林傑：每場都想完投

2019-06-16 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



富邦悍將隊新洋投包林傑本季第二場出賽，用115球繳出完封勝，全場送出十次三振，以5：0擊敗中信兄弟隊，締造中職史上第74場無四死球完封勝紀錄；包林傑坦言，投完最後一球氣力用盡，「如果界外球我就沒招了，還好結果是成功的。」

包林傑首局就飆出三次三振，最快球速153公里，九局上雖然被連敲兩安，但連續抓下三個出局數，安全下莊，悍將打線四局下連續四支安打加上對手暴投，攻下四分，八局下林宥穎安打再添一分。

悍將總教練陳連宏表示：「包林傑今天控球、節奏都掌握得很好，上一場比賽後投手教練幫忙調整，九局遇到危機暫停後有打算換人，但他想繼續投，加上分數還有差距，就讓他續投。」

包林傑在中職第一場先發四局出現五次四壞球，今天被敲八安，但未讓兄弟因四壞上壘，包林傑表示：「第一場比賽太想建功，投起來不像我自己，後來回去看自己影片，今天目標就是不要保送，看來有幫助。」

這是包林傑職業生涯第二次投出完封勝，上一次是兩年前在澳洲職棒達成，至於何時開始有完投的念頭？包林傑說：「從第一局開始，我每一場比賽都是這麼想。」

包林傑今天首次面對澳職前隊友林智勝，讓他四打席都三振，包林傑表示：「我很尊敬他，比賽中就是全力擊潰對手，拿出最好的一面，我相信智勝也是這麼想的。」

排名第二的悍將目前戰績緊追在龍頭猿隊之後，拿下中職生涯第一勝的包林傑表示：「這對我個人來說是重要的一勝，球隊也在關鍵的時期，對球隊來說意義更大。」