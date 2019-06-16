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鎖死兄弟打線 包林傑完投完封勝

2019-06-16 20:12聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，兩隊前三局都沒有突破對手防線，一直來到第四局下半富邦悍將中心打線發威接連安打一口氣拿下四分，最後富邦悍將以5:0氣走中信兄弟。表現最好的莫過於富邦悍將先發投手包林傑，主投九局零失分，無四死球保送，拿下完投完封勝。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，七局上富邦利用雙殺化解壘上危機。記者葉...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，七局上富邦利用雙殺化解壘上危機。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將先發投手包林傑（右一），主投九局零失分，無四死球保送，拿下完投完封勝，賽...
富邦悍將先發投手包林傑（右一），主投九局零失分，無四死球保送，拿下完投完封勝，賽後開心的與隊員擊掌。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，富邦悍將先發投手包林傑，主投九局零失分...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，富邦悍將先發投手包林傑，主投九局零失分，無四死球保送，拿下完投完封勝。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，蔣智賢四局下敲出帶有打點的安打，幫助富...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，蔣智賢四局下敲出帶有打點的安打，幫助富邦悍將領先對手，最後富邦悍將取得勝利。
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富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，中信兄弟打線遭富邦悍將先發投手包林傑封...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，中信兄弟打線遭富邦悍將先發投手包林傑封鎖（圖為中信兄弟林智勝）。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將中信兄弟
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