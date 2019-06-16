U18／世青藍白戰 黃弘毅岳政華表現給球探看

2019-06-16 22:19 中央社 台北16日電



U18世青中華藍白戰第5戰，中華白隊4任投手黃弘毅、陳志杰、余謙、岳政華聯手，壓制中華藍隊打線，欲投入選秀球員黃弘毅、岳政華表現給球探看，中華白隊終場以5比0拿勝。

為選出U18世界盃棒球賽最強中華隊陣容，選拔賽後選出36名球員分藍、白兩隊，安排7場對抗賽，讓教練團從實戰觀察，並將於18日賽後選出正選20人中華代表隊名單。

U18世青中華藍白戰8日開打，但期間受雨勢影響，前3戰打完後，遲至15日才打第4戰，今天第5場比賽，中華白隊由黃弘毅先發，中華藍隊先發投手為林昱珉。

中華白隊先發投手黃弘毅為台東體中球員，今年畢業後也計劃投入中職選秀，此次對抗賽希望投出好表現讓球探看，在第3戰時登板中繼，投2局被敲2支安打，投出1次保送、2次三振，失掉2分責失分，今天投3局僅被敲出1支安打，投出2次保送、2次三振，無失分。

中華白隊中繼投手陳志杰4局接手投2局被敲1支安打，投出3次三振、無失分；余謙6局登板，投2局沒被敲出安打、無失分；今年也將投入選秀的投打二刀岳政華，後援投2局，被敲2支安打無失分，順利關門。

比賽前3局兩隊都沒有拿下分數，中華白隊4局靠著接連2次保送、安打先拿1分，5局再靠著失誤、保送、高飛犧牲打拿下第2分，7局中華白隊再起攻勢，林岳谷率先敲出安打，石偉誠、林子豪接連安打，單局再添2分，8局石偉誠再敲安，送回全隊第5分。