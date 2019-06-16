中職／陳鏞基開刀下二軍 19歲姚雨翔一軍初先發

2019-06-16 18:28 中央社 桃園16日電



統一獅再添傷兵，陳鏞基要動右手掌手術，今天下放二軍，拉上年僅19歲的姚雨翔。 聯合報系資料照 分享 facebook

統一獅再添傷兵，陳鏞基要動右手掌手術，今天下放二軍，拉上年僅19歲的姚雨翔，生涯初登場就先發打第5棒，他表示，經過年初去日本交流賽後，已經不會這麼緊張。

獅隊總教練黃甘霖表示，大約2星期前開始，陳鏞基右手掌有點刺痛，想趁上半季快結束時去動小手術，這樣開完刀、重新開始訓練之後，才不會影響到下半季，黃甘霖說：「他是球隊重要人員，下半季趕快回來，這樣對球隊比較有幫助。」

本季獅隊傷兵眾多，野手包括陳傑憲、吳桀睿、鄧志偉、唐肇廷、羅國龍等人都受傷，現在再添陳鏞基一名傷兵。黃甘霖苦笑說：「傷兵陸陸續續都有，但目前一個都還沒回來。」目前羅國龍已在二軍出賽，不過黃甘霖指出，可能要在二軍打一段時間，希望下半季可歸隊。

年僅19歲的姚雨翔去年季中加入職棒，首度升一軍就先發打第5棒，擔任指定打擊。 中央社 分享 facebook

陳鏞基下二軍後，獅隊今天拉上2000年出生、年僅19歲的姚雨翔，他去年季中加入職棒，首度升一軍就先發打第5棒，擔任指定打擊，黃甘霖說：「他打擊沒有什麼問題，先試個水溫，搞不好下半季多一名可用之兵。」

姚雨翔本季在二軍出賽31場，敲出6發全壘打，打擊率2成99，守備位置一壘。對於首度生涯一軍先發，姚雨翔說：「因為昨天已經隨隊看過一場了，年初又去過日本和西武獅交流賽，多少會緊張，但不像在日本時這麼緊張。」