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中職／猿新洋投首次離美打球 前隊友艾肯分享經驗

2019-06-16 17:36中央社 桃園16日電

猿隊新洋投冠猛是第一次在家鄉外打球，也是首度遠渡重洋，不過他曾跟桃猿前洋將艾肯是...
猿隊新洋投冠猛是第一次在家鄉外打球，也是首度遠渡重洋，不過他曾跟桃猿前洋將艾肯是隊友，艾肯也跟他分享很多。 截圖自小聯盟官網
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Lamigo桃猿新洋投冠猛今天抵達台灣，成為桃猿第4名洋將，雖然這是他第一次在家鄉外打球，也是首度遠渡重洋，不過他曾跟桃猿前洋將艾肯是隊友，艾肯也跟他分享很多。

冠猛（Matthew Grimes）今年27歲、美國出生，身高193公分，體重93公斤，是一名右投手。冠猛在2014年加入美國職棒大聯盟金鶯隊小聯盟體系，累計5個球季出賽116場，80場先發拿下27勝31敗，防禦率3.94。

冠猛今年轉戰獨立聯盟，出賽8場都是先發，戰績1勝5敗、防禦率3.72。抵達台灣之後，他會先在下星期二進牛棚投球，不過之後安排尚未確定，目前桃猿一軍洋將有投手李茲、尼克斯，以及野手柏納帝那。

冠猛今天才剛抵達台灣，這是他第一次在美國以外的國家打球，之前旅遊也只去過中南美洲，他說：「這次真的是出國最遠的一次，但台灣炎熱的天氣跟家鄉差不多，不會不習慣。」

冠猛在獨立聯盟時跟桃猿前洋投艾肯是隊友，艾肯也有跟他分享經驗。冠猛表示：「艾肯分享的都是好事情，他沒有特別講某個打者，而是針對我投球的方式，建議盡量把球壓低，好球數先搶到，期待把這些做好。」

艾肯2015年曾在中華職棒投出連8打席三振紀錄，聽到這個紀錄，冠猛笑說：「真的嗎？艾肯去年在獨立聯盟也在三振排行榜。」

冠猛也指出，來台灣打球是很特別的機會，可以來到一個不同的地方，認識全新的人，繼續打喜歡的棒球，「畢竟在美國球隊，有些事情不是自己選擇的，而是球隊政策（意指被釋出），所以能有新的機會、新的體驗，當然很樂意嘗試」。

冠猛表示，自己是勇於對決、攻擊好球帶的投手，前面用直球比例高，也不怕被打；球速方面自己沒有很清楚，但猜測最快球速應在94英里左右（約151公里）。今天是第一天在台灣，他說：「希望多觀察比賽，跟大家多相處，了解比賽氛圍和方式。」

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