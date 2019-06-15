中職／猿8：5退獅 黃子鵬後援3局守勝奪MVP

2019-06-15 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天在桃園棒球場對戰統一獅隊，李茲先發6局失1分，退場後牛棚投手群一度遇上亂流，但黃子鵬登板即時止血，後援3局失1分守住局面，加上猿隊打線全場掃出16支安打，是獅隊的兩倍，終場猿隊以8：5勝出，對戰獅隊3連勝。

獅隊一開賽先有攻勢，郭阜林靠保送上壘後，因失誤和潘武雄的二壘打跑回第1分。猿隊則在2局下有所回應，2出局後郭嚴文、林承飛、柏納帝納和林立連續4棒安打，攻進3分，以3：1超前比數。

5局下猿隊靠安打和保送攻占一、二壘，朱育賢、陳俊秀的安打都送回分數。第6局再靠3支安打追加1分，將比數拉開為6：1。

猿隊洋投李茲主投6局失1分退場，7局上牛棚卻製造危機，獅隊攻占滿壘後，林祖傑敲出安打攻回1分，朱元勤選到保送再擠回分數，猿隊換上3名投手都沒能抓下出局數，直到黃子鵬登板，先讓潘彥廷敲雙殺打，再解決蘇智傑抓下第3個出局數，猿隊6：4領先。

8局上獅隊陳鏞基敲二壘打、楊家維安打再添1分，讓比數形成1分差，猿隊則在8局下靠藍寅倫安打，林泓育、陳俊秀連敲2支二壘打追加2分，又把比數拉開為8：5，靠黃子鵬續投第9局關門守成，收下勝利。

李茲主投6局，只被敲出2支安打，投出3次保送和8次三振，拿下本季第5勝、3連勝。黃子鵬後援3局，用44球，被敲2安，送出4K，失1分，拿下本季首次救援成功，也獲選單場MVP。

江辰晏主投4.1局，被揮出8支安打，失5分，吞下本季第4敗，終止2連勝。