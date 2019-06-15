中職／悍將靠再見失誤贏兄弟 林羿豪連4K首獲MVP

2019-06-15 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將林羿豪。聯合報系記者余承翰／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟，雙方打完7局戰成3：3平手，9局下悍將隊靠陳凱倫安打展開攻勢，最終靠兄弟二壘手陳偉漢的「再見失誤」跑回致勝分，助悍將隊以4：3勝出。

雙方前5局打完維持0：0平手，中信兄弟在6局上率先突破悍將隊先發投手羅力，陳子豪、林智勝連續安打形成一、三壘有人，彭政閔揮出右外野高飛犧牲打，送回全隊第1分。

悍將隊則馬上在6局下掀反攻，張正偉在一、三壘有人時揮出安打將比數扳平，王正棠補上安打送回2分超前比數，悍將隊反以3：1領先。

第7局兄弟王勝偉、王威晨連續安打，陳子豪在二、三壘有人時擊出滾地球送回1分，張志豪接著在2出局後揮安打再將戰局扳平，悍將隊換上林羿豪接替羅力登板，K掉彭政閔踩住煞車，8局上再連飆3K封鎖兄弟攻勢。

9局下悍將隊陳凱倫率先上場就敲安打，藉由林威廷的犧牲觸擊站上二壘，方克偉被獲故意四壞球保送形成一、二壘有人，接著張正偉敲出二壘方向滾地球，兄弟二壘手陳偉漢發生失誤，二壘上的陳凱倫直衝回本壘攻下致勝分，向對手說再見。

羅力主投6.2局，被揮出11支安打，失3分，連8場優質先發，無關勝敗。林羿豪中繼1.1局連送4次三振，拿下生涯首座MVP。陳鴻文第9局後援無失分，奪勝投。