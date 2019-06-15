中職／對兄弟先發決勝球不理想 陳仕朋：再調整

2019-06-15 19:29 中央社 新北15日電



中職富邦悍將投手陳仕朋昨天先發5.2局失2分，他表示，其實賽前狀況不好，不過上場後變好很多，但決勝球沒有投到理想位置，有狀況時準心跑掉，導致不必要的保送，須再做調整。

陳仕朋昨天先發對中信兄弟，投5.2局被敲出6支安打，投4次保送、3次三振，失2分，無關勝敗。第6局2出局後，投出保送又被張志豪敲安打後退場，由羅國華接手投球。

悍將總教練陳連宏表示，「仕朋昨天前幾局投得不錯，不過失投球有點多。」針對在第6局2出局時將陳仕朋換下場，陳連宏則說明，因為那時有狀況，加上要面對王勝偉，前2個打席都敲安打，才會選擇在這個時間點換投。

陳仕朋則指出，其實昨天賽前狀況不好，在練投時變化球及直球都沒找到感覺，不過上場之後就好很多。但陳仕朋認為，比賽過程中由於決勝球沒有投到自己要的位置，遇到狀況時準心也跑掉，因此出現不必要的保送。

對於第6局時退場，陳仕朋說：「自己是想繼續丟，但之前被王勝偉打了2支安打，用球數也多了，教練也有考量。」

目前陳仕朋出賽11場都是先發，拿下5勝4敗，防禦率3.88，出賽數已是職業生涯最多，加上現在進入到上半季尾聲，陳仕朋說：「有感覺到疲勞狀況，但丟完後教練、防護員會幫我做調整，沒有問題。」