中職／龍隊自辦測試會大有收穫 至少推薦20人

2019-06-15 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



味全龍隊重返中職成為第5隊，握有今年7月1日中職選秀的狀元籤，本周先在台中球場自辦測試會觀察好手，兩天的測試會今天落幕，教練葉君璋表示：「測試會的收穫比預期還要好。」預計從參與的103名選手中，至少推薦20人參與選秀。

龍隊自辦測試會共兩天，昨天首日有162人參與測試，經體能、投球、打擊和守備測試，再挑出103名選手參與第2天的實戰對抗賽，包括56位野手和47位投手，分成6隊打3場測試賽，測試投手最少都有1局投球的表現機會

葉君璋指出，參加此次測試的選手或許沒有名氣，但都有一定的實力，還是可以思考多選進一些球員來培養，將參考各項檢測科學數據，尤其是體測的身體機能表現，作為球員發展未來性的依據，再透過實戰來觀看選手技術表現和態度。

守備教練黃煚隆教練則認為，現在年輕選手素質好，只缺發光發熱的舞台，相信味全龍的復出能給球員更多機會，但他也希望球員要展現熱忱與態度，才能爭取球團的青睞。打擊教練張泰山也以過來人的身份分享，鼓勵年輕球員勇敢追夢。