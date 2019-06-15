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日職／王柏融連4戰有長打 陽岱鋼替補敲雙殺打

2019-06-15 16:44聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

王柏融連8戰都敲出安打。 圖／聯合報系資料照片
王柏融連8戰都敲出安打。 圖／聯合報系資料照片
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日本職棒交流戰，火腿隊在札幌巨蛋迎戰巨人隊第2戰，前役敲出致勝轟的「大王」王柏融繼續擔任先發第5棒、左外野手，首打席就敲二壘打，單場4支1，連8戰敲安打。終場則由巨人隊以8：5贏球，陽岱鋼替補1打席敲雙殺打。

王柏融昨天在8局下敲出超前比數的2分全壘打，是他本季第3轟、札幌巨蛋首轟，幫助火腿隊以5：4擊敗巨人隊，單場3安猛打賞。今天他在首打席也延續手感，從巨人隊先發投手山口俊手中揮出中外野二壘打，個人連8場安打、連4戰敲長打。

王柏融後兩打席都吞三振，火腿隊打線也直到7局下才再出現安打，靠2支安打和巨人隊失誤破蛋。8局上王柏融移防右外野，下半局第4次打擊機會，在一壘有人時擊出二壘滾地球造成失誤，形成二、三壘有人，接著渡邉諒擊出高飛犧牲打送回火腿第2分。

王柏融今天4打數敲1安，是他本季第11支二壘打，近4場出賽都有長打表現，另吞下2次三振，本季打擊率3成02。

巨人隊今天則是攻勢猛烈，首局靠3次保送擠回第1分，阿部慎之助補上安打送回2分，先取得3：0領先。2局上丸佳浩轟2分全壘打，小林誠司在第3局揮安打追加1分，4局上岡本和真敲陽春砲，5局上則因暴投搶下第8分，連5局得分，一度拉開8：0領先。

火腿隊自7局起追分，9局下還靠石井一成的3分砲將比數追成3分差，但最終反撲失利，吞本周首敗、終止4連不敗。

巨人隊台灣好手陽岱鋼對上前東家火腿隊連兩戰沒有先發，今天在5局下被換上場接替龜井善行守右外野，並在8局上獲得唯一打擊機會，一壘有人時擊出雙殺打，本季打擊率從賽前的3成06降至3成04。

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