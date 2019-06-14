中職／陳俊秀滿貫砲 暴力猿17：8打退獅隊

2019-06-14 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊陳俊秀6局下轟出滿貫全壘打。 （Lamigo桃猿隊提供） 分享 facebook Lamigo桃猿隊今天在桃園球場對戰統一獅隊，雙方上演打擊戰，猿隊單場敲19支安打，包括3支全壘打，其中陳俊秀在6局下轟出擊中外野展示車的滿貫全壘打，幫球隊拉開差距，終場猿隊以17：8勝出，陳俊秀獲選單場MVP。

獅隊在1局下靠潘武雄的二壘打敲回第1分，猿隊則在1局下有所回應，藍寅倫安打送回追平分，朱育賢在一、三壘有人時敲高飛犧牲打超前比數。

2局下猿隊又有攻勢，先因對手失誤追加1分，藍寅倫補上安打拉開4：1領先。3局上獅隊潘武雄轟陽春砲（本季第6轟）追回1分，猿隊在3局下又靠2支安打多添1分，將比數改寫為5：2。

獅隊接著在4局上展開反撲，郭阜林二壘打開啟攻勢，攻佔上三壘後，靠莊駿凱內野安打跑回分數，蘇智傑接著轟出超前比數的3分全壘打（本季第10轟），獅隊反以6：5領先。

猿隊則在5局下靠林泓育（本季第12轟）、朱育賢（本季第16轟）的「背靠背」全壘打要回領先，第6局更展開猛攻，林泓育在滿壘時選到保送擠回1分，1出局後陳俊秀轟出他生涯第3支滿貫全壘打（本季第4轟），廖健富、郭嚴文接連安打再添1分，將比數拉開為13：6。

獅隊在7局上由郭阜林轟陽春砲（本季第3轟）追回1分，猿隊則在7局下再灌大局，連5棒安打加上廖健富高飛犧牲打進帳4分，把比數拉開至17：7。獅隊雖在9局上追回1分，但大局底定。

猿隊先發洋投尼克斯，今天僅投4局失6分（5分自責分），無關勝敗，賴智垣中繼1局無失分，拿下生涯首勝。獅隊先發投手施子謙主投4局，被掃出8支安打（2轟），失7分（5分自責分），吞本季第5敗。