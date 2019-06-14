中職30週年 桃機候機室展現國球風華

2019-06-14 21:39 中央社 桃園機場14日電



慶祝中華職棒邁入第30年，中華職棒會長吳志揚與昔日兩名資深球員黃平洋、陳義信今天一起出席在桃園機場「體育之光候機室」舉行的職棒主題展，盼讓旅客感受國球魅力。

由昇恆昌公司所贊助的中華職棒30週年主題展，即日起到年底，在桃園機場第一航廈B9體育之光候機室登場。主題展將呈現陪著台灣大小球迷長大的職棒經典賽事影像畫面，也包括資深與現役知名球員珍貴照片。

吳志揚下午特別與「金臂人」黃平洋、「假日飛刀手」陳義信一起出席活動，不少旅客看到兩名資深球員時，頻頻希望與他們合影，氣氛熱絡。

吳志揚說，中職慶祝邁入第30年，在台北華山文化創意產業園區舉辦的30週年特展，受到很大迴響；由於棒球是台灣的國球，桃園機場又是台灣的大門，因此希望在機場的候機室中，也能讓進出國門的旅客接觸到職棒30週年精彩的歷史，體驗棒球對台灣的重要性，以及每一個感人的時刻。

昇恆昌表示，展櫃裡面也陳設職棒元年開幕戰票根、元年紀念球、龍獅虎象徽章、元年賽程表、奧運銀牌選手簽名球、台灣棒球之光王建民簽名球等經典文物，期待帶給老球迷回味30年前那份最初的感動。

中華職棒30週年主題展展到12月31日，昇恆昌表示，只要有機會到桃機場第一航廈的旅客，可以到B9候機室一同感受台灣棒球的熱血。