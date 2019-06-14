中職／王建民開球「挖地瓜」 接中華隊教練不習慣

2019-06-14 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



前旅美強投王建民開球。記者余承翰／攝影 分享 facebook 前旅美投手、目前在富邦悍將隊擔任二軍客座投手教練的王建民，今天擔任悍將隊與中信兄弟之戰的開球嘉賓，但重返投手丘，投直球卻提前落地，他笑稱是指叉球，「我這幾天有苦練很多顆，但還是沒辦法掌握那顆球。」

王建民曾在大聯盟留下連兩季19勝的佳績，目前則是悍將隊二軍客座教練，今天獻出他在中職的開球處女秀，由他調教有成、上周拿下生涯首勝的21歲投手游霆崴擔任開球捕手。

然而王建民開球「挖地瓜」，球在本壘前提前落地才被接進游霆崴的手套，事後受訪時，他開玩笑說投的是指叉球。

目前除了悍將隊二軍教練，王建民的新身份是世界12強賽的中華隊牛棚教練，這是他繼2013年經典賽後再披國家隊戰袍、首度擔任國家隊教練，他也坦言，這樣的身份轉換感覺有點奇怪，「以前是球員身份，現在是教練身份，有點不習慣。」

王建民透露，當初被徵詢擔任中華隊教練的意願時，自己有考慮了一下，「想說，如果接了這職位，我也沒當過真正的牛棚教練。」但決定接下這任務，他說：「就當作是學習，把自己所知道的，看可以教給他們什麼。」