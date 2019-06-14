中職30週年風華 桃機候機室重現

2019-06-14 18:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



中華職棒今年邁入第30年，為了讓支持棒球的球迷朋友以及更多民眾了解職棒的歷史，中華職棒聯盟與昇恆昌合作在桃園機場共同舉行「中華職棒30週年主題展」，展出的地點就在桃機場第一航廈B9的體育之光候機室，下午舉行開幕展，特別邀請「金臂人」黃平洋、「假日飛刀手」陳義信與中華職棒會長吳志陽一起出席，這次的展覽從今年6月1日到12月31日，一共7個月的時間，希望讓民眾感受棒球的魅力。

這次主題展重現30年來陪著球迷長大的經典賽事影像畫面，也張貼職棒經典OB球員與現役知名球員珍貴的照片，在展櫃裡面更陳設了職棒元年開幕戰票根、元年紀念球、龍獅虎象徽章、元年賽程表、1992年奧運銀牌選手簽名球、台灣之光王建民簽名球、史上第一位完全比賽投手-瑞安簽名球等等經典的文物，讓出國洽公、旅遊的旅客們在國門前利用候機的空檔欣賞中華職棒演進的精華，同時也期待帶給老球迷回味30年前那份最初的感動。