中職／贏了仲裁月薪30萬 陳子豪：再拚拿更多

2019-06-14 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳子豪。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟外野手陳子豪今年提出薪資仲裁申請，今天仲裁委員會公告結果，由陳子豪勝出，寫下中職薪資仲裁史上首次由球員勝出的案例。在備戰今晚賽事前得知結果，陳子豪笑說沒特別感覺，倒是隊友、教練們不斷喊「請客」。

今天兄弟作客新莊棒球場對戰富邦悍將隊，仲裁結果在賽前出爐，由陳子豪勝出，今年月薪30萬，兄弟球團提出的28萬則在仲裁委員會被駁回。

陳子豪在賽前練習時得知消息，他笑笑地說：「還沒什麼感覺，自己還是專注在比賽。」他提到，關於薪資的部分，都交給自己的經紀人處理。

而升格「30萬俱樂部」，陳子豪笑說：「可能就是稅要繳多一點。」他也提到，要做的仍是把自己表現好，「再繼續拚，看下一次可不可以拿更多。」

今年中信兄弟老將、球員工會理事長周思齊先開第一槍，提出中職史上首次薪資仲裁，陳子豪隨後跟進，但周思齊落敗，陳子豪則成為球員方勝出的首例，他說：「就是跟隨學長、有學長的帶領，想看看這制度有沒有完整，也為了之後大家的福利。」

至於中信兄弟球團先前在周思齊提出的薪資仲裁中勝出，這次則成落敗方，領隊劉志威表示：「這次是第2次，比較有經驗，上次的立場和這次的立場不變，既然走仲裁制度，整個過程、結果我們都會尊重，也會去執行。」

劉志威不忘恭喜陳子豪，也重申，透過仲裁凸顯制度不完備的地方，相信後續能把不完備之處補齊。