華南青少棒／大小姚柏宇連線 台南市擊敗嘉義

2019-06-14 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



108年華南金控盃全國青少棒錦標賽，台南市先發投手「大姚」姚柏宇。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

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108年華南金控盃全國青少棒錦標賽，台南市在分數拉開後，靠著國三的「大姚」姚柏宇、國一的「小姚」姚柏宇連線，祭出投手車輪戰壓制嘉義縣，以9：4獲勝繼續在敗部挺進，下一戰將對雲林縣，總教練蔡清濬打算繼續比照辦理。

台南市今天派出左投「大姚」姚柏宇先發，由於一局下打線灌進四分，在用球數34球後，改由國一右投「小姚」姚柏宇登板接手，最終由中繼2.2局無失分的黃聖佑拿下勝投，蔡清濬表示，原本打算只用三位投手，但希望控制用球數，因此讓小姚提前接手。

台南敲出9安，比嘉義的11安還少，但第一、第四局都掌握大局，各攻下四分，李明哲與呂冠鋐的兩支二壘安打被點名關鍵，蔡清濬說：「大局有掌握住，就能減輕投手壓力，中心打線都有表現，安打就有得分進帳。」

下一場對雲林依舊有輸不得壓力，蔡清濬說：「沒有對過雲林，但不用想太多，一關關去過，一樣會用車輪戰，他們也可以在球數內全力以赴，敗部保留投手沒意義。」

台南市兩位姚柏宇是第一次接力登板，名字完全相同，讓教練不得不用大、小姚區分，隊友也會用投球習慣的「左手」、「右手」來叫他們，不過偶爾喊一聲「姚柏宇」，還是會出現兩人一起回頭的趣事。

大姚今天先發2.2局失兩分退場，無關勝敗，他認為表現還可以更好，「變化球有點偏高，被對方敲安打。」小姚雖然投1.2局僅失一分，但被敲兩支長打，他說：「後來就把球壓低一點，才不會被打那麼遠。」