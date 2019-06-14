中職／史上首例 陳子豪贏了薪資仲裁月薪30萬

2019-06-14 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳子豪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中職第二例薪資仲裁結果今天公布，中信兄弟外野手陳子豪由經紀公司提出希望月薪30萬元，兄弟球團則提28萬元，而仲裁結果駁回球團之聲請，由球員勝出，成中職史上球員贏得薪資仲裁的首例。

陳子豪今年跟進同隊學長、球員工會理事長周思齊的腳步，提出薪資仲裁，而周思齊的仲裁結果在上月17日公布，由中信兄弟球團勝出，周思齊月薪仍是55萬元。今天換陳子豪的仲裁結果公布，由球員勝出。

今年陳子豪與球團對於薪資談不攏，陳子豪提出的希望月薪為30萬元，中信兄弟則開28萬，沒能達成共識，陳子豪也透過經紀公司提出仲裁。今天公布之終裁結果，兄弟今年需付給陳子豪月薪30萬，亦即由球員勝出。

中華職棒大聯盟仲裁委員會公告全文：

中華職業棒球大聯盟仲裁委員會

仲裁判斷主文公告

案 號 108年度中職仲字第2號

聲 請 人 陳子豪(即反請求相對人)

相 對 人 兄弟育樂股份有限公司(即反請求聲請人)

案 由 薪資仲裁

主 文

一、相對人應自民國108年1月1日起至108年12月31日止，按月給付薪資新台幣30萬元整予聲請人。

二、反請求聲請人之反請求駁回。公告日期 中華民國108年6月14日