中職／味全龍入主天母或大巨蛋？ 領隊：評估中

2019-06-14 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



味全龍今天在台中棒球場自辦2天的職棒測試會，共162名棒球好手參與測試。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 味全龍重返職棒，加盟中職成為第5隊，今天自辦職棒測試會。味全龍領隊吳德威今天被問及「味全龍是否有意找天母棒球場做為主場？還是卡位大巨蛋？」回應，天母棒球場也是選項之一，味全龍拜訪台北市體育局了解是否有相關整體性規畫，另外，包括新竹、嘉義、高雄也都在評估中，原則上考量主場要趕上後年一軍開打前設置，大巨蛋較難納入考量。不管未來味全龍主場選了哪個城市，味全龍都會承擔歷史責任，會全省跑透透。

職棒目前球隊與主球場，分別為富邦悍將隊在新北市新莊棒球場、統一7-11獅隊在台南市立棒球場，Lamigo桃猿隊在桃園市國際棒球場，以及中信兄弟隊在台中市洲際棒球場。球迷關心職棒第5隊味全龍主場落腳何處？例如有棒球原鄉、KANO精神等文化底蘊的嘉義市等縣市積極爭取。

味全龍領隊吳德威說，6都當中，4都有球隊，反而是高雄、台北沒有，以球迷來說，有點奇怪，味全龍思考以國家棒球發展，是否職棒在6都中有球隊發展，較為合理，但除了大城市票房考量外，味全龍還有棒球復興意義在，味全龍也與非6都縣市保持連繫，不管未來味全龍主場選了哪個城市，味全龍都會承擔歷史責任，會全省跑透透。

吳德威指出，目前包括新竹、嘉義、高雄都有在評估，天母球場也是選項之一，味全龍評估主場的球場招標或OT程序約需1年以上，若再加上球場改善也要1年，要趕在後年味全龍一軍上場可以用，以大巨蛋現行狀況來看，難以納內考量。