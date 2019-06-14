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MLB／完全打擊很開心 大谷翔平一秒切回比賽模式

2019-06-14 11:30聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

天使隊今天對戰光芒僅敲出六安打，其中四安由大谷翔平包辦，而且是全壘打、二壘安打、三壘安打、一壘安打的完全打擊，成為大聯盟日籍球員第一人、亞洲第二人，也幫助球隊以5：3擊敗光芒。

大谷翔平首局就從先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough）手中敲出左外野三分砲，也是近八場第五轟，三局上再敲二壘安打，五局上在兩出局後敲出右外野深遠飛球，跑上三壘完全打擊聽牌，完全不受第四局比賽因停電中斷36分鐘影響。

大谷敲出三壘安打後，下一棒普荷斯（Albert Pujols）也補上兩分砲，擴大到5：0領先，這發全壘打是普荷斯效力天使隊的第200轟，加上先前在紅雀敲出445轟，成為史上第六位在兩支不同球隊敲出200轟的球員。

七局上大谷翔平在兩出局、一壘有人時上場，敲出中外野落地的一壘安打，只花四打席完成完全打擊，隊友也幫他把球要回，大谷翔平表示：「看到休息區那麼開心，我也很高興，不過還在比賽中，所以立刻切回比賽模式。」

大谷之後未再上場打擊，總計四打數四安打、三打點，打擊率上升到2成81，也成為天使隊史第八位完全打擊球員，上一位是2013年的楚奧特（Mike Trout），亞洲球員第一人則是韓籍重砲秋信守，在2015年7月22日對洛磯比賽中，用五打數締造完全打擊。

進入職棒前，大谷翔平其實沒想過會完成完全打擊，「因為我全壘打數不多，全壘打少的話，達成完全打擊的機會就比較少。」最後一打席面對聽牌的心情，大谷說：「當時只想打出安打，剛好來一顆低的變化球，看起來會掉進好球帶。」

完全打擊大谷翔平

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