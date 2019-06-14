味全龍自辦職棒測試會今起跑 國內162名好手參與測試

2019-06-14 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



味全龍加盟中職成為第5隊，今天在台中棒球場自辦2天的職棒測試會，共選出162名棒球好手與今天的測試會，包含133名現役甲組球員、17名高中應屆畢業生以及12名由STRIKE智慧棒球透過海選會獲得數據進而成功推薦的球員，球團最後將推舉至少20人參與中職選秀。創辦味全龍的頂新集團董事長魏應充到場為選手加油打氣，鼓勵測試選手勇敢築夢。

魏應充說，他從小就熱愛棒球，在那個只有黑白電視的時代，經常半夜起來看威廉波特棒球賽，他一直希望能透過頂新和德基金會所推動的棒球追夢工程，以及籌組味全龍的行動，有系統的重新帶動棒球熱潮。

魏應充指出，他相信今天會來參加測試會的人，心中都有一個棒球夢，味全龍今天舉辦測試會，就是希望能提供追夢逐夢的機會，不管最後成績如何，希望測試選手不要忘記心中這個棒球夢。他也期待味全龍將來在新科技的助力下，能創造更多新亮點。

味全龍統計，本月17日在新莊棒球場舉行的新人測試會截止報名，共有191名選手通過審核，創史上新高，爭取參與選秀的機會。其中不乏有曾經代表過國家隊出賽、參與過職棒選秀、打過職棒的球員，投手和野手數量比例相當，投手80人、野手共82人，希望透過兩天的測試獲選拔。

味全龍隊教練團邀請台灣體育運動大學協辦，並邀多名教授與棒球隊教練林宗毅、客座教練郭勇志等人共同擔任評審，為了貼近選手也特別邀請目前於基層擔任教練的前龍將陳炳男、黃自強兩人加入評審團，希望透過體能測試來觀察選手的敏捷性和爆發力，也透過打擊及投球來測試球員的力量與協調性。