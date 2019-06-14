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MLB／大谷翔平完全打擊 亞洲第二人日本首位

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MLB／大谷翔平完全打擊 亞洲第二人日本首位

2019-06-14 09:54聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社
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天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天對戰光芒，依序敲出全壘打、二壘安打、三壘安打、一壘安打，只花四打席，成為大聯盟史上第二位敲出完全打擊的亞洲球員。

大谷翔平今天首局就在一、二壘有人時，從先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough）手中敲出左外野全壘打，三局上再敲二壘安打，五局上在兩出局後敲出右外野深遠飛球，跑上三壘時一度差點煞不住車，回過頭再踩壘包，完全打擊聽牌。

大谷翔平第四打席在七局上兩出局、一壘有人時上場，敲出中外野落地安打，站上一壘壘包後，隊友幫他幫球要回，留下紀錄。

亞洲球員首次完全打擊由秋信守締造，他在2015年7月22日洛磯比賽中5打數4安打，在敲出二壘打、陽春全壘打、一壘打聽牌後，九局上最後機會，秋信守靠中外野平飛球，跑出三壘安打，完成完全打擊。

這是大谷翔平生涯第二度聽牌完全打擊，上一次不過五天前，6月9日對水手隊時，大谷翔平單場敲出三安，包括對學長菊池雄星敲出的全壘打在內，只差一支三壘安打就可達陣。

大谷翔平完全打擊

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