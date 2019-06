MLB／大谷翔平完全打擊 亞洲第二人日本首位

大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天對戰光芒,依序敲出全壘打、二壘安打、三壘安打、一壘安打,只花四打席,成為大聯盟史上第二位敲出完全打擊的亞洲球員。

大谷翔平今天首局就在一、二壘有人時,從先發投手亞布洛(Ryan Yarbrough)手中敲出左外野全壘打,三局上再敲二壘安打,五局上在兩出局後敲出右外野深遠飛球,跑上三壘時一度差點煞不住車,回過頭再踩壘包,完全打擊聽牌。

大谷翔平第四打席在七局上兩出局、一壘有人時上場,敲出中外野落地安打,站上一壘壘包後,隊友幫他幫球要回,留下紀錄。

亞洲球員首次完全打擊由秋信守締造,他在2015年7月22日洛磯比賽中5打數4安打,在敲出二壘打、陽春全壘打、一壘打聽牌後,九局上最後機會,秋信守靠中外野平飛球,跑出三壘安打,完成完全打擊。

這是大谷翔平生涯第二度聽牌完全打擊,上一次不過五天前,6月9日對水手隊時,大谷翔平單場敲出三安,包括對學長菊池雄星敲出的全壘打在內,只差一支三壘安打就可達陣。

Shohei Ohtani is the first Japanese-born player in @MLB history to hit for the #cycle. pic.twitter.com/lW1fkqzYR5