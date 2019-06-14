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12強賽／這次當教練 王建民「顧」牛棚

2019-06-14 00:48聯合報 記者葉姵妤／台北報導

王建民再次披上中華隊球衣，這次任務是牛棚教練。 圖／聯合報系資料照片
王建民再次披上中華隊球衣，這次任務是牛棚教練。 圖／聯合報系資料照片
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中華隊備戰十一月舉行的世界十二強棒球賽，教練團昨天公布，由總教練洪一中帶領四名猿隊教練，再納入統一獅隊總教練黃甘霖及前旅美強投、「台灣之光」王建民，中華隊四十五人大名單則預計八月底出爐。

中華隊第二次選訓會議昨天在體育署召開，由教頭洪一中提出的教練團名單，在會中獲選訓委員一致通過。中華隊教練團七人中有五人來自Lamigo桃猿隊，包括教頭洪一中、首席教練郭建霖、打擊教練曾豪駒、內野教練蔡昱詳及投手教練吳俊良。

洪總指出：「因為時間倉促，教練團沒有太多時間磨合，所以還是以自己球隊的教練團為主。」另外再納入統一獅隊總教練黃甘霖擔任外野教練，目前在富邦悍將隊擔任客座投手教練的王建民，則是中華隊牛棚教練。

這是王建民繼二○一三年世界棒球經典賽後，再披中華隊球衣，只是身分從選手變教練，也是他首度進入中華隊教練團。

洪一中表示，希望王建民能負責旅外球員的了解、徵詢，並傳承經驗和膽識，「在旅外這部分，他的輩分算滿高的，美國的環境也算熟悉，要他來做這方面的事情，是最恰當的。」

中華隊四十五人大名單將在八月底出爐，十月三日向世界棒壘球總會繳交廿八人參賽名單，之後若出現傷兵，經大會同意後得在十一月比賽前從四十人名單更換球員，最多八人。

除了中職好手外，中華隊也將探詢旅外球員的意願、追蹤狀況，再挑出合適的球員，

其中對於自己過去在猿隊的子弟兵、目前效力於日職火腿隊的王柏融，洪一中也已先透過電話初步詢問，「柏融笑笑的說『當然要、可以啊』。」但仍要等火腿球團正式點頭放行。

體育世界棒球12強王建民洪一中王柏融

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