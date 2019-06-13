日職／關鍵二壘打振臂歡呼 王柏融助火腿登上龍頭

2019-06-13 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



日本火腿、廣島隊三連戰最後一戰，雙方形成投手戰，一路僵持到延長12局2：2和局收場，旅日好手王柏融前三次打數連續三振，10局下揮出左外野深遠飛球，直擊全壘打牆形成二壘打，幫助火腿攻下追平分，連六場安打寫下日職生涯新高。 聯合報系資料照片／特派記者蘇志畬攝影 分享 facebook 日本火腿、廣島隊三連戰最後一戰，雙方形成投手戰，一路僵持到延長12局2：2和局收場，旅日好手王柏融前三次打數連續三振，10局下揮出左外野深遠飛球，直擊全壘打牆形成二壘打，幫助火腿攻下追平分，連六場安打寫下日職生涯新高。

王柏融連兩戰打三棒，今天面對廣島20歲先發投手山口翔，一局下獲保送，三局下被三振，六局、八局下對戰兩名左投中村恭平、雷諾特（Kyle Regnault）再遭三振，單場3K追平個人最慘紀錄（4月27日對軟銀隊首次3K）。

兩隊打完正規九局1：1平手，廣島10局上兩出局滿壘時，鈴木誠也獲保送，取得2：1領先。

火腿10局下展開反攻，西川遙輝二壘打後，大田泰示右外野飛球出局，西川跑上三壘，王柏融面對此役第三名左投法蘭蘇亞（Geronimo Franzua），終於找到克制之道，揮出左外野深遠二壘打，幫助火腿追平比數。

王柏融跑上二壘後，振臂歡呼露出開心笑容，休息區的隊友也鼓掌叫好。

延長12局下，大田在一出局後揮出二壘打，王柏融面對廣島第六任投手中崎翔太，揮出左外野飛球出局，此役五打數一安打，本季打擊率從2成96降為2成93。

火腿對廣島三連戰2勝1和，交流戰前九戰6勝1和2敗，和軟銀隊並列第一，太平洋聯盟排名重返榜首（近三季在洋聯首次單獨領先），樂天隊勝率落後千分之二、掉到第二。

廣島在交流戰2勝1和6敗墊底，中央聯盟仍居龍頭，但只領先巨人隊一場勝差。