日職／郭俊麟挨轟吞本季首敗 陽岱鋼對決敲長打

2019-06-13 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



郭俊麟。 擷圖自畫面 分享 facebook 日本職棒交流戰，西武隊與巨人隊3連戰最終役，郭俊麟本季第2度先發，但僅投4局，挨了一支3分砲，失4分，終場西武以2：8落敗，郭俊麟吞本季首敗。巨人陽岱鋼今天則先發上場，對決郭俊麟2打席都上壘，單場4支1。(郭俊麟投球)

郭俊麟本季首戰在6日對廣島隊先發6局失2分，奪下勝投，今天再獲先發機會，但一開賽就連投4顆壞球，將龜井善行保送上壘，之後因捕手傳球失誤，讓跑者攻占三壘，郭俊麟接著被丸佳浩揮安打失1分（非自責分）。

2局上郭俊麟又對阿部慎之助、陽岱鋼都投出保送，但2出局二、三壘有人時K掉龜井善行，化解失分危機。第3局則投出三上三下。

郭俊麟在4局上又對阿部慎之助投出保送，2出局後被陽岱鋼掃出中外野二壘打，接著被第9棒炭谷銀仁朗揮出左外野3分全壘打，巨人拉開4：0領先。郭俊麟接著又讓龜井善行擊出安打，但解決坂本勇人抓到第3個出局數。

郭俊麟投完4局退場，共用66球，被敲出的4支安打包括一支3分彈，另投出4次四壞球保送，也有2次三振，失4分（3分自責分），在球隊0：4落後時退場，最終也吞下本季首敗。

在郭俊麟退場後，巨人持續追加分數，5局上阿部慎之助敲出2分全壘打，第7局若林晃弘再揮2分打點安打，將比數拉開為8：0。西武則直到8局下才靠木村文紀的陽春全壘打破蛋，9局下又追回1分，但沒能改變戰局。

陽岱鋼今天重返先發，擔任巨人第8棒、右外野手，本季首度對決郭俊麟，兩打席選到1次保送、敲出1支二壘打，之後面對西武牛棚，3打席沒表現，吞2K還敲出1支雙殺打，單場4支1，本季打擊率稍降至3成06。