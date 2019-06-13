日職／郭俊麟挨轟4局失4分退場 陽岱鋼對決2打席都上壘

2019-06-13 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



郭俊麟本季首度先發就奪勝。 資料照(取自西武隊官方粉絲團) 分享 facebook 西武隊郭俊麟本季第2度先發，今天在跨聯盟交流戰於主場迎戰巨人隊，僅投4局失4分（3分自責分），包括在4局上被炭谷銀仁朗轟3分砲，且兩度對決陽岱鋼都沒能解決，還被揮出1支二壘打，西武打完4局陷入0：4落後，郭俊麟暫列敗投候選人。

郭俊麟本季連兩場出賽都在首局遇上危機，今天一開賽面對巨人第1棒龜井善行，連投4顆壞球形成保送，1出局後因捕手傳二壘失誤，讓跑者攻占三壘，郭俊麟再被丸佳浩揮出安打失1分（非自責分），之後抓下後2個出局數。

2局上郭俊麟控球仍不穩，接連對阿部慎之助、陽岱鋼投出四壞球保送，在2出局二、三壘有人時三振龜井善行，化解失分危機。第3局則連續解決巨人的2到4棒，製造三上三下。

郭俊麟投到4局上又保送阿部慎之助，2出局後被陽岱鋼敲出中外野方向的二壘打，馬上再被下一棒炭谷銀仁朗轟出左外野3分全壘打，讓巨人將比數改寫為4：0。接著他被歸井善行敲安打，再讓坂本勇人擊出飛球形成該局第3個出局數。

郭俊麟此戰僅投4局，用66球，被敲出4支安打，包括1發3分全壘打，投出4次保送，失4分（3分自責分）。西武打完4局仍以0：4落後，郭俊麟不僅無緣本季第2勝，還成敗投候選人。

而陽岱鋼今天擔任巨人先發第8棒、右外野手，相隔1400天後再次和郭俊麟對決，單場對戰2打席都上壘，選到1次保送、敲出1支二壘打。加上兩人在2015年8月13日的首次對決，陽岱鋼合計4打數從郭俊麟手中敲出3支安打仍占上風，另選到1次保送、吞1K。