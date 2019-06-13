中職／悍將、猿隊之戰又泡湯 延到29日再戰

2019-06-13 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



新莊球場悍將、猿隊之戰因雨延賽，29日原地再戰。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 中職原定今晚在新莊球場進行的富邦悍將、Lamigo桃猿隊之戰，再度因雨延賽，兩隊二連戰連續兩天泡湯，此役延到29日（周日）下午五點原地再戰。

悍將隊明天在新莊球場對中信兄弟隊展開三連戰首戰，猿隊回到桃園球場對決統一獅隊。

中職上半季補賽累積13場，若按目前賽程表，將在29日結束，悍將、猿隊從27日起在新莊進行三連戰，是否影響上半季排名值得觀察。

猿隊目前補賽九場、悍將隊八場、兄弟隊五場、獅隊四場，猿隊上半季排名暫居第一，只領先悍將隊半場勝差。