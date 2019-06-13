中職／猿隊陳晨威A型流感 自我隔離在家5天

2019-06-13 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊總教練洪一中證實，陳晨威得了A型流感。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 猿隊開路先鋒陳晨威身體不適，確定得了A型流感，總教練洪一中表示，醫生建議他自我隔離，因此暫時離隊，自己待在家裡五天。

陳晨威生涯第二年，已成猿隊先發固定成員，本季出賽47場，打擊率3成18暫居全聯盟第五，安打63支名列第四，11次盜壘成功更是排名第二。

洪一中表示，陳晨威昨天發燒，身體不太對勁，醫生建議居家五天，到時傳染力就會下降，教練團不會把他下放二軍，否則10天後才能歸隊。

陳晨威五天後歸隊，洋砲柏納帝那取代一棒任務，今天在新莊球場還戴著口罩，就怕身體也出狀況。