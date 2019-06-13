味全龍將重回中華職棒 爭取天母棒球場做主場

2019-06-13 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



味全龍將重回中華職棒，台北市議員陳建銘下午在總質詢指出，台北市未來有機會擁有自己的職棒球隊，味全龍將找天母棒球場做為主場，北市也可藉此用體育產業，帶動經濟繁榮。北市體育局長李再立答詢時表示，日前已和味全龍高層接觸過，但天母球場使用有限制，細節部分還要討論。

陳建銘表示，桃園球場用OT的方式，讓職棒桃猿隊用運動主題，帶動當地區域繁榮，反觀，北市大巨蛋看不到影子，現在味全龍放出風聲希望找天母當主場，如果變成主場，平常可做社區棒球發展，假日作為職棒發展。

台北市長柯文哲答詢時直言，天母棒球場長期發展不好的主因，是禮拜一到四不能打球，有時間的限制，但柯也說，北市應該有個職棒隊，自己過去在明尼蘇達念書，當地就有職棒Twins(雙城隊)。

陳建銘問柯文哲，台北小巨蛋現在不只辦活動，還帶動區域經濟繁榮，為何北市不能採取開放的思維 ，他具體要求，北市針對天母棒球場發展進度，成立專案，掌握後續發展的進度，不要質詢完，什麼都看不到；柯文哲則表示，指派副市長蔡炳坤隨時掌握進度。

體育局指出，目前周五、六、日這3天可以在夜間開燈比賽到晚上10點，其他時間夜間不能開燈比賽，上個月與當地里長座談後，初步同意再開放連假前一天，居民認為開燈造成困擾。