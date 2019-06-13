12強賽／中華隊大名單8月底出爐 不會完全排除業餘球員

2019-06-13 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華隊第二次選訓會議結束，（左起）中職秘書長馮勝賢、中華隊總教練洪一中、體育署署長高俊雄公布教練團名單。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 世界12強賽中華隊教練團今天出爐，下一步將決定中華隊球員名單，總教練洪一中表示，8月31日將提出中華隊的45人大名單，10月3日再提28人名單，雖以中職球員和旅外球員為主，但不會完全排除選進業餘球員的可能性。

今年中職明星賽將由12強賽中華隊和中職聯隊進行2場對戰，中華隊教練團將先提出初步名單，但洪一中指出，屆時的中華隊陣容還非正式名單，會藉由2場賽事觀察所有球員，名單都有可能再調整。

至於正式名單的公布時程，將在8月31日提出45人大名單，10月3日向世界棒壘球總會（WBSC）繳交28人參賽名單，之後若出現傷兵或其他狀況，經同意後，比賽前可以再從45人名單作更換，最多換8人。

旅外球員的部分，洪一中表示，在日本的台灣球員，其實在國內透過轉播都看得到，可以藉此了解狀況，旅美球員則是比較難即時掌握狀況，因此希望擔任牛棚教練的王建民，7、8月能赴美觀察球員狀況、徵詢意願。

然而洪一中也保留納入業餘球員的可能性，他指出，有商請崇越凖鷹隊教頭吳思賢幫忙注意業餘球員，與合庫教頭許順益也是同期老朋友，都會向他們徵詢意見，「不會完全排除業餘球員，一定會注意。」