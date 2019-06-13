12強賽／讓王建民當牛棚教練 洪一中有點「歹勢」

2019-06-13 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王建民。 報系資料照 分享 facebook 中華隊備戰世界12強棒球賽，教練團今天出爐，由洪一中領軍出征，還找來「台灣之光」王建民擔任牛棚教練，洪總坦言：「讓他在後面，感覺他有點委屈，我也有點『歹勢』，但以目前來說，沒有人比他更適合。」

今年中華隊組、訓、參賽由中職主導，Lamigo桃猿隊教頭洪一中接掌兵符，中華隊也預計以中職和旅外球員組成，因此洪總也屬意王建民加入教練團，負責旅外球員的了解和徵詢。

洪一中透露，在考慮教練團成員時，有不少人選，但同時要考量現階段是否合適，因此王建民就成了最佳人選，「在旅外這部分，他的輩份算滿高的，美國的環境他也算熟悉，要他來做這方面的事情，是最恰當的。」

雖然還未正式與王建民接觸，洪一中透露，中職秘書長馮勝賢與王建民交情不錯，有透過他徵詢王建民的意見，看能不能幫這個忙，收到的答覆是他欣然接受。

而這是王建民首度進入中華隊教練團，但僅是牛棚教練的角色，洪一中也坦言，有些不好意思。至於是否會有讓王建民上場投球的規劃？洪總開玩笑說：「這要問他要不要投。」隨後也表示：「目前是他把技術和經驗傳承下去最好的時候。」

依洪一中的規劃，有意讓王建民在7、8月赴美觀察旅美球員狀況，並徵詢意見，但目前王建民仍是富邦悍將隊客座教練，洪總說，這部分還要再和悍將隊商量。