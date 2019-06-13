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中職／對獅叫囂惹事端 王鴻程臉書發表長文致歉

2019-06-13 13:49聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

王鴻程。 報系資料照
王鴻程。 報系資料照
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昨晚中信兄弟與統一獅之戰打出火氣，王鴻程因對陳重羽投出近身球與三振後叫囂兩度引爆衝突，今天透過臉書發表長文表達歉意，他表示，「在職業高關注、高標準下，這樣的場面無法成為孩子學習的標竿，這是讓我最難過的第一件事。」

這場獅隊以14：9擊敗中信的比賽，話題不斷，比賽歷時5小時13分鐘打破九局不中斷最長時間紀錄，第六局還在王鴻程與陳重羽的對決打席挑起事端，王鴻程投出從陳重羽頭部高度而過的近身球，引起陳重羽不滿，雙方互嗆，隨後王鴻程更在投出三振後叫囂，再度引起獅隊不滿，連中信自家教練都出言訓斥王鴻程。

賽後檢討聲浪不斷，王鴻程今天中午透過臉書表達歉意，除了遺憾沒能做好孩子的學習榜樣，也提到獅隊陣中有許多他所敬重的前輩，卻在與獅隊之戰挑起事端，令他感到難過。

王鴻程道歉全文如下：

大家好，我是王鴻程，關於各界對於衝突事件的批評指教我如實收到了。

我想為我的行為與情緒所引發的後續效應致上歉意，造成衝突絕非我的本意。在爭冠的壓力下我好希望自己能盡一份心力，因此當投球的決心因失控球被誤解為惡意時，我想捍衛自己和球隊的心造成了紛爭。在職業高關注、高標準下，這樣的場面無法成為孩子學習的標竿，這是讓我最難過的第一件事。

情緒管理是人一生的課題，而我過去一年花了許多功夫學習，這段日子很艱辛但我熬過來了。很遺憾的是努力了將近一年，用不放棄的態度爭取到重回球迷面前時，卻又跌了跤，這是讓我最難過的第二件事。

統一有許多我相當敬重的教練與前輩，曾在我有幸與他們合作打拼時給予我幫助，卻在與統一的君子之爭中引起爭端，這是我最難過的第三件事。

謝謝球團教練、管理在當下便給我耳提面命，好讓我謹記身為兄弟一員該有的紀律，我對棒球的熱情從來不曾因挫折而停歇，這是我成為職業選手之後的信念，我會更加努力、勇敢，學習在批評壓力底下成熟，讓這一刻成為我邁向生涯更佳的轉淚點，持續用熱情與毅力守護我最愛的球隊和棒球。

謝謝大家的關心。

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