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越洋帆船賽基隆市長飛石垣島 熱血主播徐展元要來基隆

2019-06-13 11:32聯合報 記者吳淑君╱即時報導

市長林右昌飛到石垣島，為舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段越洋賽，加油...
市長林右昌飛到石垣島，為舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段越洋賽，加油打氣。圖／本報資料照
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「加油、加油，基隆等你們！」基隆市長林右昌有好幾天沒公開行程，難道又出國了？市府表示，市長真的出國了， 他去日本石垣島，參加舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段的越洋賽，這也是第一次有市長到石垣島為選手加油打氣，今天上午8點正式啟航，全程直播，選手很興奮，網友看到石垣島海域藍天白雲，直呼天氣好好喔，好羨慕。

基隆市政府指出，台琉盃基隆國際帆船賽不僅是國際知名的水上運動盛宴，同時也是台灣與日本唯一的重型帆船比賽，舉辦至今已超過15年，每年由台灣與日本輪流以越洋賽的形式辦理。

今年共有30組隊伍，包含台灣、日本、香港、馬來西亞與美國等國家選手參賽；台灣知名網紅團隊「上班不要看」也是今年基隆嶼繞島賽的其中一支挑戰隊伍。

市長林右昌6月11日飛往石垣島支持賽事。比賽12日開始，首先在日本石垣島舉行石垣島場地賽，今天展開石垣島至基隆越洋賽，隨後6月15日在基隆舉行基隆嶼繞島賽，考驗團隊間的默契、體力與經驗。 直播看這裡，https://reurl.cc/VZMGn。

市府指出，基隆嶼繞島賽將於6月15日熱烈起航，去年結合帆船賽，推出基隆嶼繞島賽─海上觀賽船行程，讓賽事與在地產業結合，吸引民眾在觀賞比賽的同時也能乘船遊覽潮境海灣美景。今年海上觀賽船更增加基隆嶼登島行程並提供基隆海鮮製作的海鮮總匯潛艇堡，讓民眾享受基隆限定的海鮮美食，零死角觀賞一年一度精彩的帆船賽事。報名網址https://reurl.cc/WY135 。

15日在潮境環保復育公園，由熱血主播徐展元的現場播報，會有大型電視牆轉播，勢必會成為今年最潮的海上運動賽事。

舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段的越洋賽，第一次有市長到石垣島為選手...
舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段的越洋賽，第一次有市長到石垣島為選手加油打氣。圖／基隆市政府提供
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市長林右昌飛到石垣島，為舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段越洋賽，加油...
市長林右昌飛到石垣島，為舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段越洋賽，加油打氣。圖／本報資料照
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舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段的越洋賽，第一次有市長到石垣島為選手加油打氣。圖／基隆市政府提供
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舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段的越洋賽，第一次有市長到石垣島為選手...
舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段的越洋賽，第一次有市長到石垣島為選手加油打氣。圖／基隆市政府提供
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舉辦超過15年的台琉盃國際帆船賽石垣到基隆段的越洋賽，第一次有市長到石垣島為選手加油打氣。圖／基隆市政府提供
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