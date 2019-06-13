MLB／洛磯、小熊砸出火氣 亞瑞納多嗆下次見

2019-06-13 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



亞瑞納多(左)。 美聯社 分享 facebook 小熊今天以10：1擊敗洛磯，比分看似毫無懸念的比賽，卻打出兩隊滿肚子氣，洛磯當家球星亞瑞納多（Nolan Arenado）甚至嗆聲下次遇到試試看，「那一定會是很刺激的系列賽。」兩隊已經完成例行賽全部對戰，想要碰頭得寄望季後賽了。

小熊與洛磯系列賽火花四射，早在本周二就已經埋下火藥味，洛磯沃特斯（Tony Wolters）在該役先挨觸身球，隔天換小熊布萊恩（Kris Bryant）兩度挨砸，亞瑞納多今天賽前已經透露，將有預期會有近身球朝自己而來。

兩隊今天各賞對方兩次觸身球，亞瑞納多在三局下成為事主，遭漢默斯（Cole Hamels）的90.5哩直球往左手臂上招呼，亞瑞納多在四局打完後提前退場。

第七局，蕭恩（Bryan Shaw）回敬漢默斯觸身球，第八局輪到小熊瑞佐（Anthony Rizzo）被砸，儘管此時主審已向兩隊祭出警告，但第九局沃特斯再挨一記觸身球，未有任何球員或教練遭逐。

兩隊在上周的三連戰就已經火藥味十足，本周戰場轉移到洛磯庫爾斯球場，火氣越打越大，亞瑞納多表示，「我不知道該怎麼解釋發生了什麼事，你們都看了在芝加哥的比賽，都看到了他們的行為了，這就是棒球，我知道他們的球一定會投高。」

亞瑞納多表示，「漢默斯是位好投手，他的反應如何？我不知道，但他一定知道自己做了什麼。」直指這就是報復性觸身球，更嗆聲：「下次我們碰頭，一定會是很刺激的系列賽。」

小熊教頭麥登（Joe Maddon）也不太爽，「我不會為他們砸布萊恩找藉口，每個人都有權丟內角球，所以也有些球員會因此挨觸身球，我們隊上可是挨觸身球最多的球隊。」對於敵營的嗆聲，他酸溜溜回應，「在我的隊上有個潛規則，挨了觸身球，你只有兩個選擇，走上一壘或走上投手丘，就是別只會在那邊碎碎念。」