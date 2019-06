MLB／洛磯、小熊砸出火氣 亞瑞納多嗆下次見

亞瑞納多(左)。 美聯社 分享 facebook 小熊今天以10:1擊敗洛磯,比分看似毫無懸念的比賽,卻打出兩隊滿肚子氣,洛磯當家球星亞瑞納多(Nolan Arenado)甚至嗆聲下次遇到試試看,「那一定會是很刺激的系列賽。」兩隊已經完成例行賽全部對戰,想要碰頭得寄望季後賽了。

小熊與洛磯系列賽火花四射,早在本周二就已經埋下火藥味,洛磯沃特斯(Tony Wolters)在該役先挨觸身球,隔天換小熊布萊恩(Kris Bryant)兩度挨砸,亞瑞納多今天賽前已經透露,將有預期會有近身球朝自己而來。

兩隊今天各賞對方兩次觸身球,亞瑞納多在三局下成為事主,遭漢默斯(Cole Hamels)的90.5哩直球往左手臂上招呼,亞瑞納多在四局打完後提前退場。

第七局,蕭恩(Bryan Shaw)回敬漢默斯觸身球,第八局輪到小熊瑞佐(Anthony Rizzo)被砸,儘管此時主審已向兩隊祭出警告,但第九局沃特斯再挨一記觸身球,未有任何球員或教練遭逐。

兩隊在上周的三連戰就已經火藥味十足,本周戰場轉移到洛磯庫爾斯球場,火氣越打越大,亞瑞納多表示,「我不知道該怎麼解釋發生了什麼事,你們都看了在芝加哥的比賽,都看到了他們的行為了,這就是棒球,我知道他們的球一定會投高。」

亞瑞納多表示,「漢默斯是位好投手,他的反應如何?我不知道,但他一定知道自己做了什麼。」直指這就是報復性觸身球,更嗆聲:「下次我們碰頭,一定會是很刺激的系列賽。」

小熊教頭麥登(Joe Maddon)也不太爽,「我不會為他們砸布萊恩找藉口,每個人都有權丟內角球,所以也有些球員會因此挨觸身球,我們隊上可是挨觸身球最多的球隊。」對於敵營的嗆聲,他酸溜溜回應,「在我的隊上有個潛規則,挨了觸身球,你只有兩個選擇,走上一壘或走上投手丘,就是別只會在那邊碎碎念。」

