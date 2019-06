MLB／勞瑞亞諾滿貫砲 幫球迷添新刺青

勞瑞亞諾。 路透社 分享 facebook 勞瑞亞諾(Ramon Laureano)在第八局滿壘時一棒開轟,不僅幫助運動家以6:2擊敗光芒,還可能讓一位球迷即將得到一個新刺青,全因他開出「祭品文」寫著:「如果勞瑞亞諾敲出滿貫砲,我就把運動家的隊徽刺上身。」

勞瑞亞諾此役在第四局就以安打幫助運動家先馳得點,六局歐森(Matt Olson)敲陽春砲擴大為2:0,但光芒在第七局反撲,靠三支串聯安打扳平為2:2平手。

光芒球迷才剛為追平比分而興奮,下個半局就被潑了冷水,運動家在八局上接連靠安打與保送進占一、二壘,光芒故意保送葛洛斯曼(Robbie Grossman)後,換投對決勞瑞亞諾,卻遭他掃出一支正好落在左外野第一排觀眾席的滿貫砲。

「那支滿貫砲太重要了,我只想著要搶下1分,卻一口氣打下4分。」這是勞瑞亞諾生涯首發滿貫砲,他說:「這一轟讓我們活了過來,現在我們可以開心回家了。」搶下這一勝後,運動家以六勝四敗結束客場十連戰,接下來將返家進行主場十連戰。

有趣的是,勞瑞亞諾不僅被對手看衰選擇對決,連自家球迷都開出「祭品文」,寫著:「如果勞瑞亞諾敲出滿貫砲,我就把運動家隊徽刺上身。」

勞瑞亞諾開轟後,運動家官方推特轉貼這則「祭品文」,提醒球迷該兌現承諾了,「OK,這部分搞定了,再來是要決定該刺在哪裡。」還有球迷秀出自己的隊徽刺青,熱心為他提供建議。

