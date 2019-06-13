MLB／勞瑞亞諾滿貫砲 幫球迷添新刺青

2019-06-13 08:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



勞瑞亞諾。 路透社 分享 facebook 勞瑞亞諾（Ramon Laureano）在第八局滿壘時一棒開轟，不僅幫助運動家以6：2擊敗光芒，還可能讓一位球迷即將得到一個新刺青，全因他開出「祭品文」寫著：「如果勞瑞亞諾敲出滿貫砲，我就把運動家的隊徽刺上身。」

勞瑞亞諾此役在第四局就以安打幫助運動家先馳得點，六局歐森（Matt Olson）敲陽春砲擴大為2：0，但光芒在第七局反撲，靠三支串聯安打扳平為2：2平手。

光芒球迷才剛為追平比分而興奮，下個半局就被潑了冷水，運動家在八局上接連靠安打與保送進占一、二壘，光芒故意保送葛洛斯曼（Robbie Grossman）後，換投對決勞瑞亞諾，卻遭他掃出一支正好落在左外野第一排觀眾席的滿貫砲。

「那支滿貫砲太重要了，我只想著要搶下1分，卻一口氣打下4分。」這是勞瑞亞諾生涯首發滿貫砲，他說：「這一轟讓我們活了過來，現在我們可以開心回家了。」搶下這一勝後，運動家以六勝四敗結束客場十連戰，接下來將返家進行主場十連戰。

有趣的是，勞瑞亞諾不僅被對手看衰選擇對決，連自家球迷都開出「祭品文」，寫著：「如果勞瑞亞諾敲出滿貫砲，我就把運動家隊徽刺上身。」

勞瑞亞諾開轟後，運動家官方推特轉貼這則「祭品文」，提醒球迷該兌現承諾了，「OK，這部分搞定了，再來是要決定該刺在哪裡。」還有球迷秀出自己的隊徽刺青，熱心為他提供建議。