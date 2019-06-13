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中職／5小時13分史上最長一戰 朱元勤助獅屠象

2019-06-13 00:20聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅隊昨天在台南棒球場迎戰中信兄弟，兩隊上演打擊大惡鬥，苦戰5小時13分，成為中職30年來9局（不中斷）最長一役，獅隊領先到第7局被追平，8局下靠朱元勤代打建功，揮出超前比數的安打，帶動球隊攻進5分大局，終場獅隊以14：9贏球。

獅隊在1局下就展開猛攻，單局打了10人次，攻進4分，也讓兄弟先發投手艾迪頓僅投0.1局失4分退場。2局下獅隊又有攻勢，2出局後靠保送、安打和楊家維的二壘打追加2分，拉開6：0領先。

但獅隊先發洋投瑞安狀況也不理想，投到4局上先被林智勝轟2分砲，單局讓兄弟攻了10人次、掉5分，獅隊被追成6：5。

4局下獅隊靠陳鏞基陽春砲（本季第7轟）、楊家維2分全壘打（本季第4轟）拉開領先差距，但投手群仍守不住領先。兄弟王威晨在5局上敲出2分打點安打追近分數，林智勝接著在6局上再轟陽春砲，個人單場雙響砲（本季累積10轟），第7局兄弟張志豪安打一舉將比數扳平。

其中6局下雙方還兩度引爆衝突，兄弟第5任投手王鴻程在2出局後對陳重羽投出近身球，因陳重羽碎念被惹惱，衝上前叫囂引發雙方板凳清空，K掉陳重羽又因挑釁動作讓兩隊第2度在場中對峙，王鴻程隨後被驅逐出場。

雙方以9：9平手打到8局下，獅隊攻佔一、三壘，朱元勤代打揮出超前安打，滿壘時陳鏞基補上2分打點安打，之後潘彥廷安打再敲回2打點，獅隊單局進帳5分要回領先，最終就以5分差贏球，終結這場惡鬥。

獅隊全場敲出18支安打，林祐樂單場4支4，楊家維單場3安5打點，朱元勤則在8局下敲出致勝一擊，獲選單場MVP。

過去中職正規9局未中斷最長比賽時間為2017年8月19日獅隊、Lamigo桃猿隊在斗六棒球場的交手，雙方鏖戰5小時03分，由猿隊以9：4贏球，昨天獅象戰改寫聯盟紀錄，創史上最長一役。

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