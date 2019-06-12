中職／高材生拚職棒夢 卓致宇、徐樂報名測試會

2019-06-12 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



卓致宇。 報系資料照 分享 facebook 今年中職新人測試會吸引191名選手報名，力拚選秀機會，只求擠進職棒窄門，不只科班選手報名，也有為棒球癡狂的高材生拚圓夢，包括下勾投手卓致宇、留美建築系投手徐樂，都出現在測試會名單中。

26歲的卓致宇在三級棒球階段沒有加入科班球隊，但升學的路上，從新竹高中、清華大學都加入乙組校隊，靠突出表現投出口碑，而大學期間接受前中職下勾投手廖于誠的指導，持續精進，也讓他想繼續挑戰更高層級。

卓致宇從清華大學畢業後，保留研究所學籍，往棒球之路努力，幾經碰壁後獲得宜蘭綺麗珊瑚給的機會，投入甲組成棒隊，去年春季聯賽首度以甲組球員身份出賽，對台電投出先發5.2局失2分表現。而經過在更高強度的戰場磨練後，今年他報名參與中職測試會，向職棒最高殿堂叩關。

另一名26歲的投手徐樂，與卓致宇是宜蘭綺麗珊瑚隊友，兩人都是過去沒接受過科班訓練的棒球素人，也是高材生。徐樂從小學業表現出色，在家人反對之下，高中沒能加入棒球隊，進入成功高中後休學赴美讀高中，之後拿到美國加州州立理工大學建築系學位。

徐樂赴美求學期間，利用寒暑假返台時自主訓練，畢業後返台服完兵役，在台東大王國中教英文兼帶棒球隊，退伍後也在中職退役球員鄭漢禮的協助下，在南港高工自主訓練、幫忙帶隊，今年則加入宜蘭綺麗珊瑚，也投入今年中職測試會，一拚職棒夢。