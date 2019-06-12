中職／從19歲到29歲 龍隊測試會191人破紀錄

2019-06-12 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



蝴蝶球投手蔡易廷加入龍隊測試。 報系資料照 分享 facebook 味全龍加盟中職成為第5隊，吸引好手踴躍投入今年中職選秀，本月17日在新莊棒球場舉行的新人測試會已截止報名，共有191名選手通過審核，創史上新高，爭取參與選秀的機會。

過去中職新人測試會最多參與人數為2017年的109人，今年碰上第5隊的加入，吸引更多好手報名，一拚「圓夢」機會。191名選手中，共有78名投手、28名捕手、42名內野手和43名外野手。

參與的選手中年紀從19歲至29歲，19歲球員有6人，20歲球員16人，21歲28人，22歲則有50名球員為最大宗，23歲則有32人，24歲18人，25歲以上的選手則有40人，其中年紀最大的29歲選手共3人。

不少選手都曾投入中職測試會、中職選秀，但沒獲青睞，今年再拚機會，包括蝴蝶球投手蔡易廷、去年測試會球速投到146、147公里投手呂偉晟、石弘傑，「二刀流」王鵬斐、重砲捕手凃佳鴻、前旅美好手林驛騰等人。

另外中職Lamigo桃猿隊捕手嚴宏鈞的哥哥嚴宏仁、前職棒球員林琨瀚的長子林桀晨，都來報名測試會並通過資格審核。

今年新人球員測試會同樣採實戰測試，分為兩梯次進行測試。野手將有4次打擊機會，投手則將面對5至6個人次。第一梯次將於當天上午8時40分進行投打實戰測試，第二梯次則預計於中午12時30分開始。