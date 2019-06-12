中職／獨盟投手葛林姆斯入猿 洪一中證實加盟
美國職棒獨立聯盟27歲右投葛林姆斯（Matthew Grimes），昨天傳出已被Lamigo桃猿隊簽下，猿隊總教練洪一中今天證實此事，他說：「應該確定就是這個人了。」
葛林姆斯本來效力大西洋聯盟約克革命隊（York Revolution），官方推特昨天指出，他已和中職球隊簽下，球隊給予祝福。
洪一中表示，對此事還不是很清楚，但知球團要找新洋投，之前也看過一次葛林姆斯的投球影片，「等到飛機入境，人來了再說。」
葛林姆斯2014年展開美職生涯，在金鶯隊小聯盟五個球季出賽116場，其中80場先發，戰績27勝31敗、防禦率3.94，最高層級3A，今年轉戰獨立聯盟在革命隊出賽八場都是先發，投出1勝5敗、防禦率3.72。
猿隊5月和史博威解約，目前有三名洋將尼克斯、李茲、柏納帝那（野手）；至於葛林姆斯來台後，會取代誰的地位，能否趕上上半季投球，洪一中說：「還不知道，先好好用隊上這三人。」
The contract of RHP Matthew Grimes has been purchased by the Chinese Professional Baseball League in Taiwan. Good luck overseas, Matthew! 👏 pic.twitter.com/10FVMVjkdr— York Revolution (@yorkrevolution) 2019年6月10日
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