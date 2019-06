中職／獨盟投手葛林姆斯入猿 洪一中證實加盟

葛林姆斯。 擷圖自推特 分享 facebook 美國職棒獨立聯盟27歲右投葛林姆斯(Matthew Grimes),昨天傳出已被Lamigo桃猿隊簽下,猿隊總教練洪一中今天證實此事,他說:「應該確定就是這個人了。」

葛林姆斯本來效力大西洋聯盟約克革命隊(York Revolution),官方推特昨天指出,他已和中職球隊簽下,球隊給予祝福。

洪一中表示,對此事還不是很清楚,但知球團要找新洋投,之前也看過一次葛林姆斯的投球影片,「等到飛機入境,人來了再說。」

葛林姆斯2014年展開美職生涯,在金鶯隊小聯盟五個球季出賽116場,其中80場先發,戰績27勝31敗、防禦率3.94,最高層級3A,今年轉戰獨立聯盟在革命隊出賽八場都是先發,投出1勝5敗、防禦率3.72。

猿隊5月和史博威解約,目前有三名洋將尼克斯、李茲、柏納帝那(野手);至於葛林姆斯來台後,會取代誰的地位,能否趕上上半季投球,洪一中說:「還不知道,先好好用隊上這三人。」

The contract of RHP Matthew Grimes has been purchased by the Chinese Professional Baseball League in Taiwan. Good luck overseas, Matthew! 👏 pic.twitter.com/10FVMVjkdr