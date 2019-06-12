中職／猿、悍將「龍頭之爭」 因雨延賽

2019-06-12 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



新莊猿、悍將之戰延賽。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

原訂今天下午6點35分在新莊棒球場進行的富邦悍將隊、Lamigo桃猿隊之戰，因賽前下起大雨，比賽因雨延賽，將在6月28日於原場地進行補賽。

目前戰績排名前二的猿隊、悍將隊本周正面交鋒，雙方賽前只有0.5場勝差，悍將隊只要贏球就升上龍頭，本周兩隊2連戰首場比賽，受雨勢攪局延賽。

雙方明天將繼續在新莊棒球場交手，今天的先發投手都延到明天先發，仍是洋投對決。猿隊尼克斯近8場先發拿6勝，其中本季兩度對戰悍將隊都奪勝、跨季對戰5連勝。悍將隊羅力則是推4連勝的羅力先發，拚個人本季第6勝。