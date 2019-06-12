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中職／年輕投手頻出頭 請當成潘威倫來珍惜

2019-06-12 07:00Tzuyi

今年的中華職棒，除了已離隊的最強洋投索沙(Henry Sosa)，及生涯300場出賽的潘威倫外，許多年輕投手優異的表現也成為熱門話題。除了統一獅已嶄露頭角的陳韻文、江辰晏及施子謙等球員外，其他三隊也有新面孔大展身手，包含翁瑋均、賴智垣、歐書誠、張竣龍、陳仕朋、游霆崴、楊志龍、黃恩賜、蔡齊哲…等，是新人大量出頭的一年。

在這些球員中，當屬富邦悍將的年輕投手群最受矚目，除了陳仕朋本是已經培養多年的重點球員，今年總算脫胎換骨，成為陣中第一本土先發投手。歐書誠、張竣龍、游霆崴原本都不是選秀會中被關注的焦點，歐書誠在2018年第8輪第29順位才被選入，張竣龍及游霆崴則是落選後自主培訓球員，實為砂礫中的珍珠。

陳仕朋打職棒已經第三年，本季經過調整後表現大爆發，目前以5勝在悍將本土投手中暫居...
陳仕朋打職棒已經第三年，本季經過調整後表現大爆發，目前以5勝在悍將本土投手中暫居領先。 聯合報系資料照片
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悍將年輕小將能夠突飛猛進，從這半年的報導及訪談中，可以知道這應屬客座教練王建民的功勞。他有棒球魔法學校的經驗，透過投球輔助訓練，以及從生理、技術等各方面著手，並搭配微調跨步、擺臂等動作，讓球速和控球能力提升，也增加身體穩定度。另一方面他還提供許多觀念及傳承，讓球員心理素質更加進步。

悍將年輕投手屢有佳作，許多報導訪談都將功勞指向王建民(左)，從各方面調整讓球員表...
悍將年輕投手屢有佳作，許多報導訪談都將功勞指向王建民(左)，從各方面調整讓球員表現脫胎換骨。 聯合報系資料照片
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翁瑋均是2018年Lamigo首輪選入的球員，原本他並非被視為這麼前段被指名球員，不過當他成為睽違7年後再度初登板勝投的球員，著實證明猿隊球探的慧眼識英雄。他有一顆令人難以掌握的大曲球，控球及變化球都表現不差，加上初生之犢不畏虎的膽識，很快就成為球隊固定先發之一。

翁瑋均當年原本不是首輪選秀的熱門人選，但他用表現證明球探的眼光是對的，已成為猿隊...
翁瑋均當年原本不是首輪選秀的熱門人選，但他用表現證明球探的眼光是對的，已成為猿隊主力先發之一。 聯合報系資料照片
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賴智垣則是名將賴有亮之子，同是去年選秀會加入的球員，第四輪被猿隊選入，是繼翁瑋均後第二位投手。他雖然控球不夠穩定，但是有一定的球質，並不容易攻擊。目前他被認為只要心態調整好，在場上足以壓制對手，成為低迷的猿隊牛棚生力軍。

中信兄弟的楊志龍、黃恩賜及蔡齊哲，則是最曲折離奇的三人。他們分別為2016年及2017年加入，都是球隊前四輪選入的投手。今年度5月前表現穩健，曾經單周三位本土投手7.0、6.2及5.0局，總計僅失1分，讓人看到中信的外籍教練養成的成效，是當時幫助球隊暫居第一的功臣。

中信兄弟的三位本土年輕投手都很有潛力，但在遭到挫敗之後如何恢復信心與身手，就考驗...
中信兄弟的三位本土年輕投手都很有潛力，但在遭到挫敗之後如何恢復信心與身手，就考驗教練團的能力了！ 聯合報系資料照片
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不過訝異的是5月之後三人表現大崩盤，僅蔡齊哲在5月2日拿下勝投，後面出賽吞下8敗。除了楊志龍是因傷影響外，教練團認為這樣的狀況是年輕投手心理素質較低，害怕被打造成投球太閃所致，並直言「投手如果會害怕，別說獅子、猴子，就連老鼠都能吃掉你。」

實際上年輕投手容易碰到的問題，今年已經慢慢浮現，值得教練團去正視。其一，先發投手能穩定表現整年度的實在太少，主要是他們過去沒有經歷長期賽季固定出賽，可能心理或生理某方面尚無法負荷。嚴重的就容易受傷，輕微的則是影響比賽表現，即使去年施子謙拿下新人王，在下半季也是勝少敗多，表現不如上半季。

另一方面牛棚投手更是需要被保護，「好用天天用」是中華職棒常見的調度，卻是造成投手耗損的關鍵。因為年輕球員的肌力不一定能夠負荷長期頻繁的投球，同樣是容易造成受傷。像是富邦歐書誠，四月時成為投球局數聯盟第二多、隊上第一多的投手，然後就出現肩膀發炎，至今尚未歸隊。

2019年是年輕投手出頭的一年，但要如何讓每位投手都能像潘威倫一樣維持10年以上的穩定，就會是各隊教練團需要思考及努力的問題。除幫助球員維持既有身手外，也需要從生理及心理各方面增進球員的實力。最重要的是使用前請詳閱說明書，可別一下子就把球員操壞了！

潘威倫陳仕朋黃恩賜

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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