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中職／超過1年未贏尼克斯 悍將抗猿最大隱憂

2019-06-11 19:07聯合報 記者藍宗標╱即時報導

猿隊尼克斯。 聯合報系資料照
猿隊尼克斯。 聯合報系資料照
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富邦悍將隊明天在新莊主場迎戰猿隊，雙方推出羅力尼克斯登板先發，悍將只要搶下勝利，排名將超前猿隊，躍居上半季第一。

猿隊目前25勝1和22敗，領先悍將半場勝差，明天若贏球可拉大到1.5場，輸球變成落後半場，這場關鍵戰對兩隊都很重要。

悍將洋投索沙回鍋南韓職棒，防禦率排行榜分居第二、第三的羅力（2.20）、尼克斯（2.47）對決，悍將雖占有主場優勢，但猿隊團隊打擊率達3成16，林泓育、朱育賢、藍寅倫都超過3成50，羅力仍面臨極大壓力。

羅力6日擊敗中信兄弟隊，奪下生涯第77勝，超越兄弟退役洋投風神一勝，獨居中職史上洋將第二，本季戰績5勝3敗，明天將挑戰五連勝。

尼克斯目前6勝3敗，本季勝場數暫居全聯盟第二，開季前三戰連續吞敗後，從4月13日擊敗悍將起，近八場先發投出六勝，明天將挑戰七連勝、對戰悍將跨季六連勝紀錄。

尼克斯從去年5月23日起，跨季對決悍將九場（八場先發）拿到五勝，成為悍將打線最頭痛的對手，明天一定要想辦法突破才行。

統一獅隊今天在台南對兄弟之戰因雨取消，雙方先發投手瑞安、艾迪頓延到明天登板，獅隊只落後半場勝差，如果贏球將把排名升至第三。

羅力尼克朱育賢

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