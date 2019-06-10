中職／明星賽開始購票 一卡通招徠早鳥

2019-06-10 18:08 台灣醒報 台北報導



在各隊球星加持下，中職明星賽將於11日中午開始購票。 台灣醒報提供 分享 facebook

由DJ改編的「中華職棒之歌」，為明星賽購票活動揭開序幕！中華職棒會長吳志揚10日表示，明星賽購票將於11日中午開始，為期兩天的賽程早鳥票1600元，還會獲得精美的球星「火星恰」彭政閔專屬一卡通，今年除了對抗賽外，還有全壘打、打準、雷射肩等多樣競賽，賽後還有DJ狂歡秀，請球迷一起來狂歡。

多方嘗試讓觀眾驚豔

中職明星賽將於7月27、28兩日在新莊棒球場登場。現場邀請到中信兄弟張志豪、Lamigo林泓育、統一獅高國慶跟富邦悍將高國輝等知名球星分享心得。面對跟往年不同的賽制，高國慶笑說，今年大家都看到身為野手的他，客串登板投球表現還不錯，所以他也希望長年擔任內野手的自己，能參加外野手具有優勢的「雷射肩」比賽，讓球迷驚豔。

由於打準是今年新增的項目，高國輝表示對於打準比較有興趣，他笑說如果可以參加，明天就馬上去練習。而素來以雷射肩聞名的張志豪則開玩笑說，為了讓學長高國慶能在「雷射肩」獲得獎盃，他只好勉為其難地去參加全壘打大賽。

夏日狂歡明星賽

吳志揚表示，今年明星賽除了更多樣化的競賽單元外，每天的比賽結束後還會有「DJ Battle」，到時候也會開放觀眾從內、外野觀眾席進入球員比賽場地，跟著各球隊的啦啦隊還有DJ一起狂歡。

另外他也提到，除了開始購票外，明星隊跟全壘打大賽參賽選手的投票也持續進行到6月22日，還沒投票的球迷要趕快行動，購票詳情請洽中職官方粉絲團。

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