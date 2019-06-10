親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

國中會考╱曾在老人院當志工 她的作文成全國範本

運動筆記痛苦都是想像的 - 2019長野馬 (BQ 3:02:37 )【教練！我想跑步！】馬拉松跑者也想練速度，用短跑打基礎！
健行筆記北一段 魅力饗宴 - 梅雨攪局 馬比杉山前撤退記去不了聖母峰沒關係，先來看看「雪季尼泊爾ABC健行全攻略」！
NBA精彩回顧- Kawhi Leonard G4神勇演出 (2019總冠軍賽)2019總冠軍賽微電影- Game 4

中職／明星賽開始購票 一卡通招徠早鳥

2019-06-10 18:08台灣醒報 台北報導

在各隊球星加持下，中職明星賽將於11日中午開始購票。 台灣醒報提供
在各隊球星加持下，中職明星賽將於11日中午開始購票。 台灣醒報提供
分享

由DJ改編的「中華職棒之歌」，為明星賽購票活動揭開序幕！中華職棒會長吳志揚10日表示，明星賽購票將於11日中午開始，為期兩天的賽程早鳥票1600元，還會獲得精美的球星「火星恰」彭政閔專屬一卡通，今年除了對抗賽外，還有全壘打、打準、雷射肩等多樣競賽，賽後還有DJ狂歡秀，請球迷一起來狂歡。

多方嘗試讓觀眾驚豔

中職明星賽將於7月27、28兩日在新莊棒球場登場。現場邀請到中信兄弟張志豪、Lamigo林泓育、統一獅高國慶跟富邦悍將高國輝等知名球星分享心得。面對跟往年不同的賽制，高國慶笑說，今年大家都看到身為野手的他，客串登板投球表現還不錯，所以他也希望長年擔任內野手的自己，能參加外野手具有優勢的「雷射肩」比賽，讓球迷驚豔。

由於打準是今年新增的項目，高國輝表示對於打準比較有興趣，他笑說如果可以參加，明天就馬上去練習。而素來以雷射肩聞名的張志豪則開玩笑說，為了讓學長高國慶能在「雷射肩」獲得獎盃，他只好勉為其難地去參加全壘打大賽。

夏日狂歡明星賽

吳志揚表示，今年明星賽除了更多樣化的競賽單元外，每天的比賽結束後還會有「DJ Battle」，到時候也會開放觀眾從內、外野觀眾席進入球員比賽場地，跟著各球隊的啦啦隊還有DJ一起狂歡。

另外他也提到，除了開始購票外，明星隊跟全壘打大賽參賽選手的投票也持續進行到6月22日，還沒投票的球迷要趕快行動，購票詳情請洽中職官方粉絲團。

【更多精采內容，詳見

高國慶
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

中職／中華隊備戰12強賽 林泓育傾向休息

2019-06-10 17:39

棒球╱體育國際同濟會捐助偏鄉青少棒隊 邀職棒明星談棒球路

2019-06-10 19:27

中職／表現正好竟受傷 高國輝休兵有些哀怨

2019-06-10 16:46

棒球／「台灣貝比魯斯」洪太山仙逝 享壽97歲

2019-06-10 14:14

中職／連2天「說再見」 兄弟馴猿保爭冠希望

2019-06-10 00:16

中職／初登板vs.第300場先發 游霆崴強壓潘威倫

2019-06-10 00:13

中職／林智勝連兩戰救兄弟 張志豪再見安屠猿

2019-06-09 21:28

韓職／索沙回鍋首戰被打爆 對三星投4局失8分吞敗

2019-06-09 20:44

中職／潘威倫生涯300先發達成 叩關141勝失利

2019-06-09 19:45

中職／陳禹勳、李振昌出狀況 陳韻文救援王看漲

2019-06-09 17:47

中職／新洋投浴血 悍將被獅咬

2019-06-09 00:30

中職／詹子賢10局下再見轟 兄弟中止對猿7連敗

2019-06-08 21:48

中職／頂替索沙先發輪值 包林傑投到見血吞敗

2019-06-08 20:11

日職／強打捕手時代來臨 日本國際賽優勢再現

2019-06-06 07:00

中職／索沙見錢眼開？ 聯盟該檢討洋將待遇了

2019-06-06 07:00

中職／一天兩戰狂攻52分 想偷局數釀大禍

2019-06-05 07:00

中職／洋投三本柱可能缺兩腳 悍將爭冠行情急墜

2019-06-04 07:00

日職／養樂多16連敗的五大意外 有美麗也有悲傷

2019-06-03 07:00

中職／四隊都有不安定因素 應變能力是爭冠關鍵

2019-05-29 07:00

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

日職／山川穗高全力開砲 挑戰巴倫汀60轟不是夢

2019-05-27 07:00

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／先發5人不斷變陣 勇士創季後賽紀錄

2019-06-10 12:55

NBA／詹皇招攬AD重傷湖人 朗多：像爸媽不要小孩

2019-06-09 19:43

NBA／KD首度球隊訓練 柯爾不排除歸隊可能

2019-06-10 09:27

日職／過了央聯最強一關 郭俊麟成獅投希望

2019-06-10 07:00

NBA／KD回歸成疑 隊友：身體不允許就別犧牲

2019-06-10 12:36

NBA／不管KD恢復幾成 柯瑞：他都有影響力

2019-06-10 11:07

MLB／回多明尼加遭槍擊 歐提茲背部中彈送醫

2019-06-10 10:48

NBA／就怕雷納德離開 總管願給超級巨星待遇

2019-06-10 17:38

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

法網／納達爾拍退汀恩 12度男單稱王

2019-06-10 00:23

NBA／勇士背水一戰 柯爾：不去想倒趕3場

2019-06-10 15:44

NBA╱伊巴卡有慘痛經驗 奪第四勝前不敢大意

2019-06-10 00:11

NBA／資料科學家統計 勇士逆轉奪冠機會僅6%

2019-06-10 12:10

NBA／KD若回歸助隊奪冠 湯普森：將是美妙故事

2019-06-10 18:01

NBA／改變退休念頭 伊古達拉：下季還會在這

2019-06-10 10:16

NBA／暴龍沉著拚隊史首冠 雷納德：我們很專注

2019-06-10 11:39

NBA／暴龍迷喊「再一勝」 教頭不敢鬆懈

2019-06-10 00:26

SBL／市場經營日趨嚴峻 金酒不再冠名贊助球隊

2019-06-10 13:28

MLB／孟西開轟對嗆邦賈納：去海裡把球撿回來

2019-06-10 10:37

BE HEROES／復出拿4分 陳信安：打太保守

2019-06-09 20:48

法網／距費爸只差兩冠 納達爾：是動力但不癡迷

2019-06-10 09:13

NBA／角色球員進攻不給力 勇士被逼懸崖邊

2019-06-10 17:17

東奧／看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

2019-06-10 16:52

NBA／「小綠屋」首波受邀名單 威廉森為首9人入列

2019-06-10 14:45

NBA／勇士拚大逆轉 柯瑞：先贏一場再擔心其他

2019-06-10 16:21

法網／納達爾成功衛冕 賽後致詞大讚對手

2019-06-10 06:17

中職／林智勝連兩戰救兄弟 張志豪再見安屠猿

2019-06-09 21:28

NBA／傳在多倫多買房？雷納德否定：還沒發生

2019-06-10 09:13

韓職／索沙回鍋首戰被打爆 對三星投4局失8分吞敗

2019-06-09 20:44

中職／連2天「說再見」 兄弟馴猿保爭冠希望

2019-06-10 00:16

MLB／1局11球 王維中持續完美中繼

2019-06-10 00:20

NBA／暑假苦練獲庫班認證 唐西奇：很快就有6塊肌

2019-06-10 16:05

法網／曾是網球逃兵 芭蒂封后排名將躍升第二

2019-06-10 00:30

PGA／麥克羅伊加拿大賽奪冠 穿暴龍羅瑞球衣受獎

2019-06-10 14:08

MLB／遭國民4連轟 教士史坦曼：想鑽洞爬進去

2019-06-10 12:11

中職／初登板vs.第300場先發 游霆崴強壓潘威倫

2019-06-10 00:13

法網／女雙大黑馬 大陸「金花組合」捧亞軍

2019-06-09 19:41

MiLB／林子偉3A復健賽敲雙安 首打席就長打

2019-06-10 09:08

MLB／MLB／英卡納西恩400轟達陣 教頭為他抱屈

2019-06-10 09:23

NBA／悍將莫寧 勉罕病童堅持人生

2019-06-09 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top