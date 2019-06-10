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日職／過了央聯最強一關 郭俊麟成獅投希望

2019-06-10 07:00Hiyan

郭俊麟在6月6日的2019年一軍初登板拿下勝投，比起去年直到球季尾聲的9月15日才獲得一軍首勝，同時也是睽違3年之久的一軍勝投，今年的速度大幅超前。

郭俊麟先發6局失2分，投球內容比起去年9月對軟銀的5局失3分更加出色。尤其這場勝投是從中央聯盟打線最完整、挑戰4連霸的廣島鯉魚隊手中拿下，更是可以好好帶著自信迎接往後的比賽。

郭俊麟本季在一軍首度先發，就在交流戰遇到強敵廣島鯉魚，他主投6局投球只失2分，是...
郭俊麟本季在一軍首度先發，就在交流戰遇到強敵廣島鯉魚，他主投6局投球只失2分，是一個很好的開始。 聯合報系資料照片
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廣島鯉魚隊今年開季走得跌跌撞撞，打到4月中旬敗場超出勝場的「借金」達到8場之多，4月打完戰績只有12勝15敗3和。由於廣島隊史上從未曾從8場借金逆轉優勝，因此邁向4連霸一度被看衰。不過沒想到進入5月之後，廣島整個醒了過來，打出破隊史單月最多的20勝（另4敗5和），勝率高達0.833，讓他們又爬上了中央聯盟龍頭寶座。

讓央聯其他5隊感到難纏，「3連霸的廣島又回來了！」主因在於打線。2019年廣島打線最大的變化，同時最大的減分在於少了MVP丸佳浩，而這的確也在球季之初產生影響。不過緒方孝市監督隨即重整打線，除了四棒鈴木誠也維持不動之外，陷入低潮的第一棒田中廣輔調往後段棒次，讓洋砲巴提斯塔（Xavier Batista）提前到第三棒，西川龍馬則打第五棒。新打線固定之後收到很好的效果，也開啟了5月之後的狂勝之旅。

面對火力正值高峰、前一場中後半段發威攻下9分的廣島，對於本季首度登上一軍的郭俊麟來說是個不小的考驗。也的確從第一局的表現就可以看得出郭俊麟的緊張，對上他在賽前形容「類似軟銀」的廣島打線，一開始投得過於閃躲，對巴提斯塔、鈴木誠也都投出保送，犯了許多中央聯盟投手被廣島修理的模式，所幸失掉2分之後他就止血住，二局之後逐漸回穩，才能由敗轉勝。

郭俊麟最成功的投球是第五局、二出局滿壘情況下，最後用一顆滑球三振掉巴提斯塔（Xavier Batista）。賽後郭俊麟回顧這個關鍵打席表示：「與其想要三振他，更小心注意提防的是不被他擊出長打。」

感覺過去幾年郭俊麟對自己缺乏信心，不過上週這一場除了封鎖住廣島打線，以優質的投球內容札實獲得勝投之外，西川龍馬的連續27場安打中止也毀在他的手上，值得郭俊麟為自己喝采。另外西武打線坐擁洋聯打擊雙冠王山川穗高、外崎修汰、中村剛也、秋山翔吾等一大票強打，絲毫不比廣島遜色，有這樣的攻擊團隊做掩護，往後郭俊麟更可以放膽去投。6日一局下半落後2分秋山翔吾立即回擊一支陽春全壘打，該局追成2比2平手，就是一個很好的例子。

西武獅隊目前暫居洋聯第四，這兩年困擾的投手戰力問題依舊沒有好轉，團隊防禦率4.65比養樂多隊還差，居12球團墊底。昨天對橫濱DeNA因為中繼投手無法守成丟掉到手的勝利，慘遭逆轉。主力先發投手高橋光成、今井達也、十龜劍等人的防禦率都超過4以上，去年獲得最多16勝的多和田真三郎至今只拿1勝3敗、防禦率5.77，5月底就下放二軍調整。去年11勝的左投榎田大樹也在8日對橫濱DeNA3局失掉4分遭到KO之後下二軍（2勝2敗、防禦率6.19），加上菊池雄星（14勝）赴美發展，等於西武去年陣中3名10勝的投手都已不在現在的一軍名單之中，先發戰力嚴重拉警報。

菊池雄星轉戰大聯盟，他留下的王牌空缺當然不容易彌補，如果郭俊麟能持續有合格的表現...
菊池雄星轉戰大聯盟，他留下的王牌空缺當然不容易彌補，如果郭俊麟能持續有合格的表現，對西武就算是很大的利多。 美聯社
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在這樣的情況之下，郭俊麟將有更多的發揮空間，而他上週對廣島的好投相信會給教練團帶來更多信心。如果按照正常輪值，郭俊麟本週有可能對上讀賣巨人隊，並與陽岱鋼對決，希望他能夠再接再厲，好好把握這個大好機會，再度贏回教練團的信任，以及西武固定先發輪值的地位。

郭俊麟西武

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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