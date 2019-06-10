日職／過了央聯最強一關 郭俊麟成獅投希望

郭俊麟在6月6日的2019年一軍初登板拿下勝投，比起去年直到球季尾聲的9月15日才獲得一軍首勝，同時也是睽違3年之久的一軍勝投，今年的速度大幅超前。

郭俊麟先發6局失2分，投球內容比起去年9月對軟銀的5局失3分更加出色。尤其這場勝投是從中央聯盟打線最完整、挑戰4連霸的廣島鯉魚隊手中拿下，更是可以好好帶著自信迎接往後的比賽。

郭俊麟本季在一軍首度先發，就在交流戰遇到強敵廣島鯉魚，他主投6局投球只失2分，是一個很好的開始。 聯合報系資料照片 分享 facebook

廣島鯉魚隊今年開季走得跌跌撞撞，打到4月中旬敗場超出勝場的「借金」達到8場之多，4月打完戰績只有12勝15敗3和。由於廣島隊史上從未曾從8場借金逆轉優勝，因此邁向4連霸一度被看衰。不過沒想到進入5月之後，廣島整個醒了過來，打出破隊史單月最多的20勝（另4敗5和），勝率高達0.833，讓他們又爬上了中央聯盟龍頭寶座。

讓央聯其他5隊感到難纏，「3連霸的廣島又回來了！」主因在於打線。2019年廣島打線最大的變化，同時最大的減分在於少了MVP丸佳浩，而這的確也在球季之初產生影響。不過緒方孝市監督隨即重整打線，除了四棒鈴木誠也維持不動之外，陷入低潮的第一棒田中廣輔調往後段棒次，讓洋砲巴提斯塔（Xavier Batista）提前到第三棒，西川龍馬則打第五棒。新打線固定之後收到很好的效果，也開啟了5月之後的狂勝之旅。

面對火力正值高峰、前一場中後半段發威攻下9分的廣島，對於本季首度登上一軍的郭俊麟來說是個不小的考驗。也的確從第一局的表現就可以看得出郭俊麟的緊張，對上他在賽前形容「類似軟銀」的廣島打線，一開始投得過於閃躲，對巴提斯塔、鈴木誠也都投出保送，犯了許多中央聯盟投手被廣島修理的模式，所幸失掉2分之後他就止血住，二局之後逐漸回穩，才能由敗轉勝。

郭俊麟最成功的投球是第五局、二出局滿壘情況下，最後用一顆滑球三振掉巴提斯塔（Xavier Batista）。賽後郭俊麟回顧這個關鍵打席表示：「與其想要三振他，更小心注意提防的是不被他擊出長打。」

感覺過去幾年郭俊麟對自己缺乏信心，不過上週這一場除了封鎖住廣島打線，以優質的投球內容札實獲得勝投之外，西川龍馬的連續27場安打中止也毀在他的手上，值得郭俊麟為自己喝采。另外西武打線坐擁洋聯打擊雙冠王山川穗高、外崎修汰、中村剛也、秋山翔吾等一大票強打，絲毫不比廣島遜色，有這樣的攻擊團隊做掩護，往後郭俊麟更可以放膽去投。6日一局下半落後2分秋山翔吾立即回擊一支陽春全壘打，該局追成2比2平手，就是一個很好的例子。

西武獅隊目前暫居洋聯第四，這兩年困擾的投手戰力問題依舊沒有好轉，團隊防禦率4.65比養樂多隊還差，居12球團墊底。昨天對橫濱DeNA因為中繼投手無法守成丟掉到手的勝利，慘遭逆轉。主力先發投手高橋光成、今井達也、十龜劍等人的防禦率都超過4以上，去年獲得最多16勝的多和田真三郎至今只拿1勝3敗、防禦率5.77，5月底就下放二軍調整。去年11勝的左投榎田大樹也在8日對橫濱DeNA3局失掉4分遭到KO之後下二軍（2勝2敗、防禦率6.19），加上菊池雄星（14勝）赴美發展，等於西武去年陣中3名10勝的投手都已不在現在的一軍名單之中，先發戰力嚴重拉警報。

菊池雄星轉戰大聯盟，他留下的王牌空缺當然不容易彌補，如果郭俊麟能持續有合格的表現，對西武就算是很大的利多。 美聯社 分享 facebook

在這樣的情況之下，郭俊麟將有更多的發揮空間，而他上週對廣島的好投相信會給教練團帶來更多信心。如果按照正常輪值，郭俊麟本週有可能對上讀賣巨人隊，並與陽岱鋼對決，希望他能夠再接再厲，好好把握這個大好機會，再度贏回教練團的信任，以及西武固定先發輪值的地位。