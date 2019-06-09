中職／張志豪扮英雄逆轉 兄弟連2天跟桃猿說再見

2019-06-09 22:13 中央社 台北9日綜合報導



中華職棒今天在洲際棒球場的比賽由Lamigo桃猿對中信兄弟，雖然兄弟落後大半場，不過9局下大反攻，最終張志豪敲出再見安打，以7比6奪勝，連2天跟桃猿說再見。

1局上桃猿就靠著藍寅倫轟2分全壘打，先馳得點；3局下兄弟的林明杰轟陽春砲後，曾陶鎔敲二壘安打，再利用滾地球進占三壘，接著吳東融擊出高飛犧牲打，追平比數。

5局上桃猿的林立、廖健富、林承飛連續安打，攻下超前分；7局上廖健富、林承飛及陳俊秀從兄弟先發投手紐維拉手中，各敲一發陽春砲，其中林承飛敲本季首轟，再攻3分，取得6比2領先。

比賽後段兄弟展開反攻，7局下陳偉漢敲安打、吳東融獲保送，接著投手發生暴投，形成二、三壘有人，陳子豪再補上安打，帶有2分打點。9局下周思齊獲保送後，王勝偉、陳子豪安打攻下1分，林智勝再敲安打追平，之後張志豪敲出再見安打，以7比6逆轉桃猿。

繼昨天詹子賢敲再見2分全壘打，今天兄弟再度跟桃猿說再見，張志豪敲出生涯第5支再見安打。張志豪表示，「那時在旁邊想今天都還沒有安打，應該輪到我了。」他也指出，領隊有跟他說，希望他能撐住球隊攻擊核心。他說：「畢竟老的老、退的退，也是年輕選手站出來的時候。」

兄弟先發紐維拉今年回鍋中職後首度一軍先發，投6.1局被敲11支安打，包含4發全壘打，失6分，送出6次三振，不過最後逃過敗投，勝投由後援1.1局，僅被敲1支安打，沒有失分的鄭凱文獲得。