中職／游霆崴初登板先發好投 悍將8：4勝獅隊

2019-06-09 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊21歲投手游霆崴生涯初登板，今天在台南球場先發對戰出戰統一獅隊，先發5局失1分，強壓生涯300場先發的「嘟嘟」潘威倫，加上打線揮出14支安打的護航，終場悍將隊以8：4擊敗獅隊，游霆崴拿下生涯首勝和單場MVP。

37歲的潘威倫今天達成生涯300場先發里程碑（中職紀錄），一開賽就被張正偉敲出二壘打，還發生暴投，一、三壘有人時被胡金龍擊出高飛犧牲打，悍將隊先攻下第1分。獅隊打線則在1局下陳鏞基及潘武雄的安打將比數扳平。

3局上悍將隊林益全在2出局後從潘威倫手中轟出超前陽春砲，連兩場出賽開轟，本季累積13發全壘打。胡金龍之後在5局上也砲轟潘威倫，揮出一支陽春全壘打，是他本季第5轟。

潘威倫投到6局上再有狀況，連續被敲2支安打加上自己的失誤製造滿壘危機，被方克偉揮出安打再失1分後退場，但牛棚投手沒能及時止血，悍將隊張正偉敲高飛犧牲打追加1分，滿壘時胡金龍擊出滾地球送回分數，林益全再敲2分打點安打，拉開7：1領先。

游霆崴先發5局失1分退場，6局下悍將隊啟用牛棚也遇亂流，單局投出4次四死球保送，又讓陳鏞基揮出2分打點安打，獅隊追回3分。悍將隊接著在8局上靠張正偉、李宗賢、胡金龍連3棒安打，將比數改寫為8：4。

游霆崴今天先發5局，被敲出4支安打，投出3次保送，送出5次三振，僅失1分，生涯初登板就奪首勝，並獲選單場MVP。