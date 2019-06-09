中職／林智勝連兩戰救兄弟 張志豪再見安打屠猿

2019-06-09 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊「大師兄」林智勝連續兩戰拯救球隊，都在九局下兩出局後揮出安打追平比數，讓隊友有機會追加致命一擊，今天輪到張志豪當英雄，生涯第五支再見安打擊沉猿隊，幫助兄弟7：6獲勝。

林智勝昨天九局下代打轟出陽春砲，讓兄弟追成6：6，詹子賢十局下轟出兩分打點再見全壘打；林智勝今天前四次打數掛零、吞下兩次三振，九局下從猿隊新秀賴智垣的手中揮出關鍵安打，又幫兄弟追成6：6，張志豪再從洪聖欽的手中揮出再見安打，賴智垣吞下生涯首敗。

洋投紐維拉本季初登板，在台中洲際球場遭猿隊狂電，先發6.1局被揮出11支安打，包括四支全壘打，失六分全是自責分，還好逃過敗投。

猿隊戰績25勝1和22敗，上半季排名仍居榜首，領先兄弟（24勝1和26敗）勝差縮至2.5場勝差。

猿隊首局就靠藍寅倫兩分砲（本季第六轟）取得領先，兄弟三局下林明杰陽春砲（本季首轟）、曾陶鎔二壘打加上吳東融高飛犧牲打，攻下兩分追平比數。

紐維拉五局上被林立、廖健富、林承飛連續安打再失一分，七局上更慘，廖健富、林承飛、陳俊秀先後開轟（分別是本季第三、第一、第三轟），一口氣再失三分，猿隊拉大到6：2領先。

兄弟七局下面對猿隊第二任投手朱俊祥，展開第二波攻勢，陳偉漢安打、吳東融保送，再靠暴投攻占二、三壘，陳子豪適時安打攻下兩分，追成6：4。

兄弟九局下絕地大反攻，周思齊代打被吳丞哲保送，一出局後王勝偉代打安打形成一、二壘有人；猿隊換上賴智垣，雖三振陳文杰，但遭陳子豪、林智勝連揮安打失兩分，雙方6：6平手，接著張志豪揮出再見一擊，猿隊煮熟的鴨子飛了，吞下對戰二連敗。

兄弟老將彭政閔四打數二安打，只差四安完成生涯第兩千安紀錄，但此役未得分，總得分1074仍居史上第二，落後張泰山一分。