和球迷互動 林志傑、田壘DIY小植栽 曾文鼎敷面膜

2019-06-09 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



BE HEROES經典對決籃球賽再度引爆籃球迷熱情，也獲彰化企業廣源良支持，今天「黃金世代」球員林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏與陳世念等藍球明星參觀廣源良生產線，廣源良以絲瓜水等產品打入大陸市場，董事長施仲廣今天還親自展示即將上市的新面膜，和籃球明星一起敷面膜，讓大家看到球星逗趣的一面。

廣源良今年大力支持BE HEROES經典對決賽，還特別邀請購買BE HEROES經典對決籃球賽廣源良經典套票組的15名球迷，以及從廣源良良友社團參與優惠活動的5名消費者與「黃金世代」球員同遊廣源良體驗工廠，與球星近距離互動。

在施仲廣與彰化縣體育會副理事長謝衣鳳等人陪同下，「野獸」林志傑與「少俠」田壘等人與球迷一起參觀廣源良工廠，當施仲廣親自解說示範即將上市的海藻膠面膜時，曾文鼎還自告奮勇一起示範敷面膜，球迷也和球星一起利用使用過的瓶罐回收後，DIY小植栽，綠化室內，推廣環保減塑理念。