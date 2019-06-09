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和球迷互動 林志傑、田壘DIY小植栽 曾文鼎敷面膜

2019-06-09 14:38聯合報 記者林宛諭╱即時報導

BE HEROES經典對決籃球賽再度引爆籃球迷熱情，也獲彰化企業廣源良支持，今天「黃金世代」球員林志傑、田壘曾文鼎、楊敬敏與陳世念等藍球明星參觀廣源良生產線，廣源良以絲瓜水等產品打入大陸市場，董事長施仲廣今天還親自展示即將上市的新面膜，和籃球明星一起敷面膜，讓大家看到球星逗趣的一面。

廣源良今年大力支持BE HEROES經典對決賽，還特別邀請購買BE HEROES經典對決籃球賽廣源良經典套票組的15名球迷，以及從廣源良良友社團參與優惠活動的5名消費者與「黃金世代」球員同遊廣源良體驗工廠，與球星近距離互動。

在施仲廣與彰化縣體育會副理事長謝衣鳳等人陪同下，「野獸」林志傑與「少俠」田壘等人與球迷一起參觀廣源良工廠，當施仲廣親自解說示範即將上市的海藻膠面膜時，曾文鼎還自告奮勇一起示範敷面膜，球迷也和球星一起利用使用過的瓶罐回收後，DIY小植栽，綠化室內，推廣環保減塑理念。

廣源良的絲瓜水風靡一時，以往也成為大陸遊客到台灣掃貨的熱門產品，施仲廣說，廣源良光絲瓜水年銷三百萬瓶，秋葵系列產品也深受日本消費者喜愛，近年也致力開發多元產品，打造讓消費者可安心、信賴的本土保養品牌。

BE HEROES經典對決籃球賽「黃金世代」球星林志傑、田壘、曾文鼎等人今天參觀...
BE HEROES經典對決籃球賽「黃金世代」球星林志傑、田壘、曾文鼎等人今天參觀彰化縣廣源良生產線，董事長施仲廣(右一)親自為大家解說。記者林宛諭／攝影
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BE HEROES經典對決籃球賽「黃金世代」球星林志傑、田壘、曾文鼎等人今天參觀...
BE HEROES經典對決籃球賽「黃金世代」球星林志傑、田壘、曾文鼎等人今天參觀彰化縣廣源良生產線，還和球迷一起DIY小植栽。記者林宛諭／攝影
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BE HEROES經典對決籃球賽「黃金世代」球星林志傑、田壘、曾文鼎等人今天參觀...
BE HEROES經典對決籃球賽「黃金世代」球星林志傑、田壘、曾文鼎等人今天參觀彰化縣廣源良生產線，曾文鼎還自告奮勇示範敷面膜。記者林宛諭／攝影
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曾文鼎田壘
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