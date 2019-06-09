U18對抗賽／陳志杰飆7K、李灝宇猛打賞 中華白扳回一城

2019-06-09 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



U18中華青棒藍白對抗賽第2戰，換中華白隊發威，高一「火球男」陳志杰先發4局飆7K領軍，全場3投合力封鎖中華藍隊，打線則有李灝宇演出4支4猛打賞表現，終場白隊以7：0勝出，兩隊各拿1勝。

藍隊首戰靠3任投手合賞11次三振，以6：2拔得頭籌，今天第2戰由白隊扳回一城，今年玉山盃球速飆到150公里的陳志杰（桃園市）先發登板，主投4局被敲出4支安打，有1次觸身球保送，送出7次三振，沒有失分。

之後白隊「二刀流」岳政華（新北市）中繼3局，被敲2支安打、有1K，無失分；陳柏毓（桃園市）後援2局關門，3任投手聯手完封藍隊，共計投出9次三振。

白隊打線全場則揮出14支安打，第4棒「怪力男」李灝宇（桃園市）單場5支4、1打點；第2棒林子崴（新北市）則是單場3安，還選到一次保送，敲回2分打點。

藍隊投手群今天狀況不理想，先發投手林聖榮（台北市）前兩局就被攻進4分，共投4局被揮出10支安打，還投出4次保送、送4K，失5分；洪宸毅（桃園市）中繼3局出現3次保送，無失分；朱添明（雲林縣）則是後援2局失2分。

而藍隊打線全場敲出7支安打，但無法串連，第3棒林瑞鈞（台中市）單場雙安表現最佳。