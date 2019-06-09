華南青少棒／總教練之子差點完封 嘉義淘汰竹市

2019-06-09 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



華南金控盃全國青少棒錦標賽第二天，嘉義縣靠著先發投手鐘秉樺6.2局無失分好投，在敗部以5：0完封新竹市；事實上，鐘秉樺正是總教練鐘國忠之子，今天他背負著輸球就淘汰的壓力上場，平時會特別嚴厲的父親，賽前反而提醒平常心去投，「他跟我講就當作最後一場比賽。」

這趟的確是鐘秉樺國中最後的比賽，國三畢業後將到南英商工繼續打球，此役他原本有機會完投完封，可惜最後被敲出此役第五安，讓他用球數來到100顆滿額，在面對最後一個打席前被迫下場，不過仍自認繳出國中以來最佳投球內容，接下來希望能繼續朝向八強目標。

雖然父親就是棒球隊總教練，從小開始接觸棒球的鐘秉樺在國小時為了兼顧課業，只參加棒球社團，到了國中才開始加入爸爸的球隊，展開正規棒球訓練，他透露其他球員打不好頂多被總教練唸，自己卻可能有其他懲罰；另外特別的是，身為左投的他其實並不是左撇子，是小時候玩球從右投玩成左投，而且也成了左打。

今天同時擔任先發第三棒的鐘秉樺三打數兩安打，若加上昨天的比賽，這兩戰打擊六支五，不過他表示還是比較喜歡投球，「因為只有投手能站在投手丘上，比其他人站得高。」

為了備戰這次比賽，鐘秉樺上星期和高雄市的友誼賽登板，狀態卻不理想，後來經過新任投手教練蔡全欽調整動作，今天控球神準，直球和變化球都能投進想要的位置，「教練教我多用下盤投球。」