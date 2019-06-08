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中職／詹子賢10局下再見轟 兄弟中止對猿7連敗

2019-06-08 21:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

詹子賢。 擷圖自畫面
詹子賢。 擷圖自畫面
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中信兄弟隊本周在洲際棒球場對戰Lamigo桃猿隊3連戰第2場比賽，兩度擺脫落後逆境，靠林智勝在9局下的追平轟把戰局帶進延長賽，詹子賢接著在10局下敲出再見2分砲，助兄弟以8：6逆轉勝，終止對戰猿隊7連敗。

猿隊一開賽先有攻勢，面對兄弟本土先發黃恩賜，林立二壘打、林泓育安打先送回1分，朱育賢補上2分全壘打轟下3：0領先，朱育賢接著在3局上再次砲轟黃恩賜又添1分，個人連兩打席、連兩戰開轟，這也是他生涯第9次、本季第4次單場雙響砲，今年累積15轟仍是聯盟第一。

猿隊先發投手王溢正前3局連續解決9名打者，但進入4局下被攻破，單局被兄弟揮出6支安打失4分，雙方戰成平手。5局下王溢正再被彭政閔敲出1分打點二壘打後退場，兄弟以5：4反超比數。

但兄弟牛棚投手在6局上出狀況，單局換了3名投手，卻沒能守住領先優勢，猿隊藍寅倫從官大元手中敲出二壘打、陳晨威面對左投彭識穎選到保送，林立接著從王鴻程手中敲出2分打點安打，一棒要回領先。

然而中信兄弟9局下2出局後死裡逃生，林智勝代打從黃子鵬手中轟出追平陽春砲（本季第8轟），一棒把戰局帶進延長賽。

比賽進入10局下，彭政閔在1出局後敲二壘打開啟攻勢，單場3安猛打賞，詹子賢接著從吳丞哲手中轟出再見2分砲，是他本季第2支、生涯第3支、聯盟第100支再見全壘打，幫球隊轟回勝利，單場3安3打點，獲選MVP。

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